«Wer wird Millionär?» kehrt erst wieder Ende Mai mit einer Sonderausgabe zurück. RTL

RTL baut seinen Montagabend um: «Wer wird Millionär?» verschwindet vorübergehend aus dem Programm, stattdessen setzt der Sender auf ein neues Quizformat mit Ralf Schmitz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen RTL nimmt «Wer wird Millionär?» vorübergehend aus dem Montagabend-Programm, die vorerst letzte Ausgabe läuft am 20. April.

Ab dem 27. April übernimmt die neue Quizshow «Die Weisheit der Vielen» mit Ralf Schmitz den Sendeplatz.

Der Klassiker mit Günther Jauch kehrt erst Ende Mai mit einer Pfingst-Sonderausgabe zurück. Mehr anzeigen

Am 20. April läuft «Wer wird Millionär?» um 20.15 Uhr vorerst zum letzten Mal. Als besonderen Abschluss hat sich RTL etwas einfallen lassen: Musiker Bill Kaulitz wird in der Sendung als Telefonjoker zum Einsatz kommen.

Danach verschwindet die Kultsendung mit Günther Jauch vorerst aus dem Montagabendprogramm. Eine Rückkehr ist erst für Ende Mai geplant – allerdings nur in Form einer Pfingst-Sonderausgabe. Wie es danach weitergeht, lässt der Sender offen.

Den frei werdenden Sendeplatz übernimmt ab dem 27. April die neue Quizshow «Die Weisheit der Vielen» mit Ralf Schmitz als Moderator. Das Konzept setzt auf ein ungewöhnliches Duell: Ein einzelner Kandidat tritt gegen ein 200-köpfiges Studiopublikum an.

Gefragt sind nicht nur Faktenkenntnisse, sondern auch Intuition und Timing – wer mit seiner Schätzung näher an der richtigen Antwort liegt als die Mehrheit, kann bis zu 10'000 Euro gewinnen. Jeder Teilnehmende hat dafür bis zu vier Versuche. Bleibt das Publikum ungeschlagen, wächst der Jackpot weiter an. Im Finale dreht sich das Spiel: Der treffsicherste Schätzer aus dem Publikum wechselt die Seiten und tritt selbst gegen die Masse an.

Für RTL ist die Programmrochade eine bewusste Strategie. Der Sender will die langjährige «Wer wird Millionär?»-Zuschauerschar auch für das neue Format gewinnen. Schmitz selbst zeigt sich bereits voller Vorfreude: «‹Die Weisheit der Vielen› ist die perfekte Show für alle Schätz-Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!»