Ein bewegender Moment in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz: Als die Pussy-Riot-Aktivistin Maria Aljochina von den erschütternden Zuständen in ihrer russischen Heimat berichtet, ringt selbst der sonst so gefasste Moderator mit den Tränen.

Die 37-jährige Mitgründerin des berüchtigten Künstlerkollektivs Pussy Riot lebt mittlerweile im Exil – doch die Schatten des Kremls lassen sie nicht los. Offen spricht sie über Repressionen, Haft und ständige Überwachung. Zwei Jahre habe sie im Straflager verbracht, erzählt sie. Danach folgten eineinhalb Jahre mit elektronischer Fussfessel – ein Leben unter ständiger Kontrolle.

Worte, die was bewirken

Doch Angst vor Wladimir Putin? Die kennt sie nicht. «Ich habe nie nach Sicherheit gesucht», sagt Aljochina entschlossen. Ihre Worte hallen nach – nicht nur im Studio, sondern auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Ein TV-Moment, der unter die Haut geht.

Nach einer langen Pause und mit brüchiger Stimme erklärte Lanz, wie tief ihn Aljochinas Worte getroffen hätten. 2018 sei er selbst in Sankt Petersburg gewesen, erzählte er, und habe dort junge Frauen getroffen, die wie sie für Freiheit und Veränderung in Russland gekämpft hätten.

Lanz zeigt sich emotional

«Ich frage mich oft, was ist aus den jungen Leuten, die wir damals interviewt haben, geworden? Die damals Kopf und Kragen riskiert haben, um mit uns zu reden», sagt Lanz. «Wenn man sich die Bilder von damals anschaut, dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie unglaublich mutig diese russischen Oppositionellen – zu denen Sie auch gehören – sind.»

Dann fängt sich der sonst so souveräne Moderator wieder und macht weiter im Text. Eine Sequenz wird gezeigt von Pussy Riot wie sie gegen das Regime Putins protestieren.

Im Kampf gegen Putin

Bereits 2012 sorgte Aljochina international für Schlagzeilen: Nach einer spektakulären Protestaktion gegen Präsident Wladimir Putin in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale wurde sie zu zwei Jahren Haft im Straflager verurteilt – ein drastisches Signal des Regimes an alle Kritiker.

Doch selbst danach liess sie sich nicht zum Schweigen bringen. Im Mai 2022 gelang ihr eine filmreife Flucht aus Moskau – trotz Hausarrests und Überwachung. Über Belarus schlug sie sich nach Litauen durch und setzte ihren Protest im Exil fort.