  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Herzergreifendes Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary» Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens

Von Gianluca Izzo und Christian Thumshirn

17.3.2026

Herzergreifendes Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary»: Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens

Herzergreifendes Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary»: Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens

In «Project Hail Mary» ist die Sonne am Absterben und der Erde droht eine Eiszeit. Die letzte Hoffnung beruht auf einem Lehrer, der auf eine Weltraum-Mission geschickt wird und dabei unerwartete Hilfe bekommt.

16.03.2026

In «Project Hail Mary» ist die Sonne am Absterben und der Erde droht eine Eiszeit. Die letzte Hoffnung beruht auf einem Lehrer, der auf eine Weltraum-Mission geschickt wird und dabei unerwartete Hilfe bekommt.

,

Von Gianluca Izzo und Christian Thumshirn

17.03.2026, 09:43

17.03.2026, 10:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Project Hail Mary» basiert auf dem Science-Fiction-Roman von Bestseller-Autor Andy Weir, der bereits die Vorlage für «The Martian» schrieb.
  • In dem emotionsgeladenen Sci-Fi-Spektakel wird ein Lehrer unverhofft zum Astronauten und versucht, die Welt zusammen mit einem steinartigen Alien vor einer Eiszeit zu bewahren.
  • Die Hauptrolle spielt Ryan Gosling in gewohnt charmanter Manier als Sprücheklopfer, während Sandra Hüller als Leiterin einer Space-Task-Force brilliert.
  • «Project Hail Mary» läuft ab 19. März bei blue Cinema.
Mehr anzeigen

Ryan Gosling als Astronaut? Keineswegs eine gänzlich neue Vorstellung – wohl eher ein bewährtes Rezept. Bereits im Science-Fiction-Drama «First Man» von «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle reiste Gosling durch den Weltraum, um als Neil Armstrong die ersten Schritte auf dem Mond zu absolvieren.

Im neuen Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary» vom Regieduo Phil Lord und Chris Miller («21 Jump Street»,, «The Lego Movie») schlüpft Gosling erneut in einen Astronautenanzug – diesmal, um die Welt zu retten.

Vom Lehrer zum Astronauten

Er spielt den ehemaligen Molekularbiologen Dr. Grace, der mittlerweile an einer High School Naturwissenschaften unterrichtet, weil seine Forschungsansätze nie richtig Anklang gefunden haben. Dies ändert sich, als Astrophysiker feststellen, dass die Strahlung der Sonne langsam abstirbt und sämtliche umliegenden Planeten und Sterne von einer Eiszeit bedroht sind.

Verfluchter Goldjunge?. Diese Promi-Paare trennten sich nach der Oscar-Verleihung

Verfluchter Goldjunge?Diese Promi-Paare trennten sich nach der Oscar-Verleihung

Eva Stratt (Sandra Hüller), die Leiterin einer speziellen Space-Task-Force, taucht an der Schule auf und rekrutiert Dr. Grace wegen dessen damaliger Forschungen für eine geheime Mission. Dr. Grace findet heraus, dass die sogenannten Astrophagen – Einzeller, die Energie absorbieren und sich so vermehren – für das Absterben der Sonne und die Abkühlung der Planeten verantwortlich sind. Ein einziger Stern bleibt unverschont von den Astrophagen und um herauszufinden, weshalb, wird Grace ins Weltall geschickt. Dort macht er eine unerwartete Begegnung und erhält Unterstützung auf seiner schier unmöglichen Mission.

Alien-Bromance statt Endzeitstimmung

«Project Hail Mary» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der bereits die Buchvorlage zu «The Martian» geschrieben hat.

Das Science-Fiction-Abenteuer zeichnet ein Schreckensszenario, erzählt seine Geschichte aber dennoch mit angenehmer Leichtigkeit und viel Humor. Bezeichnend dafür ist die Beziehung zwischen Gosling und dem steinartigen Alien, die zu einer rührenden Bromance wächst. Damit strahlt der Film auch eine hoffnungsvolle Haltung aus und trägt eine schöne Botschaft.

«The Testament of Ann Lee» im Kino. Schauspielerin Amanda Seyfried schwärmt vom Schweizer Akzent

«The Testament of Ann Lee» im KinoSchauspielerin Amanda Seyfried schwärmt vom Schweizer Akzent

In unserer Video-Review oben erfahrt ihr mehr zu der ungewöhnlichen Freundschaft, zur bildgewaltigen Umsetzung des Films und zum grossartigen Auftritt von Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin wurde bekannt für ihre Rollen in «Toni Erdmann», «The Zone of Interest» und «Anatomie eines Falls». Nun spielt sie ein erstes Mal in einer Hollywood-Produktion und liefert auch hier eine bemerkenswerte Darbietung ab.

«Project Hail Mary» läuft ab dem 19. März im Kino.

Mehr Videos

Die Menschheit ist am Arsch und diese Truppe soll die Welt retten

Die Menschheit ist am Arsch und diese Truppe soll die Welt retten

Gore Verbinski ist der Macher von Blockbustern wie «Fluch der Karibik», «Rango» oder «The Ring». Nun kehrt der Regisseur zurück mit der total abgedrehten Zeitreise-Actionkomödie «Good Luck, Have Fun, Don't Die».

11.03.2026

Mehr aus dem Ressort

Neuer Film des «Fluch der Karibik»-Machers. Die Menschheit ist am Arsch und diese Truppe soll die Welt retten

Neuer Film des «Fluch der Karibik»-MachersDie Menschheit ist am Arsch und diese Truppe soll die Welt retten

Feministischer Horrorfilm «The Bride!». Frankenstein bekommt sein weibliches Pendant – und die nimmt es mit dem Patriarchat auf

Feministischer Horrorfilm «The Bride!»Frankenstein bekommt sein weibliches Pendant – und die nimmt es mit dem Patriarchat auf

Pixarfilm «Hoppers» im Kino. Roboter-Biber rettet die Welt – herzig, frech und überraschend politisch

Pixarfilm «Hoppers» im KinoRoboter-Biber rettet die Welt – herzig, frech und überraschend politisch

Meistgelesen

Alle schauen Richtung Iran – und Kiew befreit währenddessen ganze Landstriche
Deutschlehrerin scheitert bei «Wer wird Millionär?» an Schiller-Frage
Experte erklärt, weshalb Trump am Ende immer als Sieger dasteht
Diese Entscheidungen stehen am Weltcup-Finale noch aus
Israels Armee meldet Tötung von Basidsch-General – und Angriff auf Irans Sicherheitschef