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Streamteam-Podcast Ryan Gosling im Weltall, eine schwierige Romanze und koreanische Schlagkraft

Andreas Lunghi

17.6.2026

Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des «streamteam»-Podcasts.
Frank Richter und Tamara Cantieni sind die Hosts des «streamteam»-Podcasts.

Kann man die Menschheit retten und dabei sympathisch bleiben? Ryan Gosling versucht genau das. Ausserdem diskutieren Tamara Cantieni und Frank Richter über eine umstrittene Literaturverfilmung und entdecken eine koreanische Actionserie, die mehr bietet als nur harte Fäuste.

In Kooperation mit Swisscom

17.06.2026, 12:05

Der Astronaut

Zum Start der neuen Folge geht es direkt ins All. In «Der Astronaut» spielt Ryan Gosling einen Lehrer, der unverhofft zur letzten Hoffnung der Menschheit wird.

Die Erde steht vor einer Katastrophe, und plötzlich liegt die Rettung des Planeten in seinen Händen. Was nach schwerem Science-Fiction-Stoff klingt, überrascht mit viel Humor und einer grossen Portion Menschlichkeit.

Für Frank gehört Gosling zu den Schauspielern, die einen Film fast im Alleingang tragen können. Tamara zeigt sich besonders von den emotionalen Momenten begeistert. Einig sind sich beide: Dieser Film macht einfach Spass.

Wuthering Heights

Danach wird es deutlich kontroverser. Mit «Wuthering Heights» kommt einer der bekanntesten Romane der englischen Literatur neu auf die Leinwand. Margot Robbie und Jacob Elordi übernehmen die Hauptrollen.

Während Tamara die opulenten Bilder, die Kostüme und einzelne schauspielerische Leistungen lobt, bleibt bei ihr trotzdem ein Gefühl der Enttäuschung zurück.

«Wuthering Heights» mit Margot Robbie. Erotische Spielchen – und Untreue, die gerächt werden will

«Wuthering Heights» mit Margot RobbieErotische Spielchen – und Untreue, die gerächt werden will

Frank findet noch deutlichere Worte und gesteht offen, dass der Film nie wirklich zu ihm gefunden hat. Selten waren sich die beiden bei einer Besprechung so uneinig – und genau das macht die Diskussion spannend.

Bloodhounds

Zum Abschluss übernimmt Frank die Rolle des Serienempfehlers. Seine Wahl fällt auf «Bloodhounds», eine koreanische Produktion über zwei junge Boxer, die sich gegen Kredithaie stellen. Was zunächst nach klassischer Action klingt, entwickelt sich schnell zu einer Geschichte über Freundschaft, Loyalität und Zusammenhalt. Besonders die Kampfchoreografien haben es Frank angetan. Tamara zeigt sich beeindruckt, wie konsequent die Serie ihre Geschichte erzählt, ohne unnötige Umwege zu machen.

Wie immer endet die Folge mit «Fakt oder Fake». Dabei erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer unter anderem, warum eine berühmte Horrorfilm-Maske ursprünglich ganz anders gedacht war und weshalb Dreharbeiten manchmal gefährlicher werden können als geplant.

Die wichtigste Frage bleibt am Schluss dieselbe: Was landet auf der Watchlist? Die Antwort fällt diesmal überraschend eindeutig aus. «Der Astronaut» und «Bloodhounds» schaffen es direkt auf die Empfehlungsliste der beiden Hosts.

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Infos zu diesem Podcast

  • Dauer: 25–30 Minuten
  • Sprache: Schweizerdeutsch
  • Präsentiert und realisiert von: Swisscom (Schweiz) AG
  • Dieser Podcast enthält Informationen zu Produkten von Swisscom
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Der «Streamteam»-Podcast

Hast du auch den Überblick verloren, was wo läuft? Das «Streamteam» nimmt dir das ab: Tamara Cantieni und Frank Richter schauen sich für dich quer durch den Streaming-Dschungel. Welche Serien ragen heraus? Welche Filme überraschen? Und wo lohnt es sich gar nicht erst einzuschalten? Spoiler: Nicht immer sind sich Tamara und Frank einig. Bist du «Team Tamara» oder «Team Frank»? Finde es raus: Der einzige Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch.