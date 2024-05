«The Fall Guy»: Irre Stunts, cooler Sarkasmus und mittendrin Ryan Gosling Die Actionkomödie «The Fall Guy» bietet alles, was es für einen gelungenen Blockbuster braucht. Hauptdarsteller Ryan Gosling glänzt dabei als Stuntman Colt Seavers auf ganzer Strecke. 30.04.2024

Fabienne Berner Fabienne Berner

Um was geht es genau in «The Fall Guy»? Im Zentrum der Actionkomödie steht der erfahrene Stuntman Colt Seavers, der einen vermissten Filmstar aufspüren soll und dabei in einen Mordfall verwickelt wird.

Trotz einiger vorhersehbarer Momente und einer kitschigen Lovestory ist der Film durchaus unterhaltsam und trumpft mit spektakulären Stunts.

Funfact: Stuntfahrer, Logan Holladay, hat während der Dreharbeiten den Weltrekord für die meisten «Cannon Rolls» (Überschläge mit dem Auto) gebrochen.

Die ganze Kritik zum Film siehst du im Video.

«The Fall Guy» läuft ab 1. Mai in allen blue Cinema Kinos.

