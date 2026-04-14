SRF-«Meteo»-Kultfigur geht nach 22 Jahren

Abschied nach 22 Jahren: Sabine Balmer sagt tschüss «Meteo» Es war ein emotionaler Abschied, aber einer ohne Tränen. Sabine Balmer hört nach 22 Jahren bei SRF «Meteo» auf. 14.04.2026

22 Jahre lang stand Sabine Balmer vor der Kamera, 10 davon auf dem berühmten Wetterdach von SRF. Am Montagabend hat die Meteorologin Abschied genommen – bei grauem, nasskaltem Wetter und ohne eine einzige Träne.

22 Jahre war die studierte Geographin und «Meteo»-Moderatorin Sabine Balmer SRF treu. Davon war sie 10 Jahre auf dem berühmten Wetterdach von SRF – bei Sonnenschein, Wind oder Regen.

So zeigte sich das Wetter auch gestern bei ihrem Abschied am Montagabend garstig, nasskalt und grau.

«Mir wird’s auch kühler ums Herz», sagte SRF-Meteo-Chef Thomas Bucheli zum Abschied und überreichte einen Blumenstrauss sowie ein Kaleidoskop. Letzteres, damit sie künftig spezielle Himmelsformationen beobachten kann, die sie auf dem SRF-Dach manchmal vermisste.

Sabine Balmer strahlte beim emotionalen Abschied – es war allerdings ein Abschied ohne Tränen. Sabine Balmer war seit 2004 als Meteorologin bei SRF tätig und erstellte eigene Prognosen.