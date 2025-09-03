Das Albumcover von «Man's Best Friend». Screenshot Instagram

Mit ihrem neuen Album «Man’s Best Friend» spaltet Sabrina Carpenter das Publikum: Für die einen ist sie eine selbstbestimmte Provokateurin, für die anderen eine Projektionsfläche sexistischer Klischees.

Sabrina Carpenter provoziert mit ihrem neuen Album «Man's Best Friend» und einem umstrittenen Cover, das hitzige Debatten über Feminismus und Selbstermächtigung auslöste.

Während einige Kritiker*innen ihr Männerfokus und fehlende Tiefe vorwerfen, feiern Fans ihre Offenheit und ihren Humor.

Trotz der Kontroversen bricht das Album Rekorde und dominiert die Charts.

Sabrina Carpenter ist das typische Bild einer normschönen Frau. Jung, lange blonde Haare, blaue Augen, tolle Figur. Auf ihren Bildern in den sozialen Medien erinnert sie an ein Pin-up-Girl: Sie trägt figurbetonte und knappe Kleidung, viel Glitzer und hat einen Schlafzimmerblick. Dahinter steckt eine Künstlerin, die genau mit diesem Image spielt, es überhöht – und zugleich provoziert.

Bereits im Juni, als die Sängerin ihr neues und siebtes Album «Man's Best Friend» ankündigte, erzürnte sie das Internet. Grund dafür: das Cover. Darauf ist die Grammy-Gewinner auf allen vieren kniend neben einem Mann zu sehen. Er hält sie an den Haaren fest.

Die Kritik: Das Bild dehumanisiere Frauen und trage überhaupt nicht zu deren Ermächtigung bei. Andere wiederum fanden das Cover «ikonisch».

«Es war nicht einmal ein Thema»

In einem Interview sagte Carpenter zur Kritik: «Ich war geschockt, denn zwischen mir und meinen Freunden und meiner Familie – die Menschen, mit denen ich als Erstes meine Musik und Kunst teile – war das nicht einmal ein Thema. Es ist perfekt für das Album und was es repräsentiert.»

Auf die Frage, was es für sie repräsentiert, antwortet Carpenter: «Meine Interpretation ist, Kontrolle zu haben – aber auch das eigene Ausgeliefertsein wahrzunehmen und zu erkennen, wann man Kontrolle zurückerlangen möchte. Als junge Frau ist man sich oft genauso bewusst, wann man die Kontrolle hat, wie auch, wann man sie verliert.»

Seit ein paar Tagen ist das Album der 26-Jährigen nun öffentlich. Unter Videos auf TikTok kommentieren verschiedene Nutzer*innen: «Das ganze Album ist sehr ‹pick me› und männerzentriert.»

Eine andere Nutzerin kommentiert: «Im Grunde zeigt das, dass das Albumcover keineswegs als Satire gedacht war.» Oder: «Es ist so langweilig und nervig.» Zudem wird kritisiert, dass das Album sehr ähnlich klingt, wie ihr letztes.

Andere wiederum feiern es – für die cleveren Anspielungen und den Humor darin. So schreibt eine Nutzerin auf TikTok: «Ich bin süchtig danach.» Eine andere Userin kommentiert: «Das Album ist wirklich so gut.» Oder: «Ich denke, sie wollte repräsentieren, wie sich Daten als junge Frau anfühlt. Ich fühle mit ihr.»

Kein Album für Menschen, die leicht schockiert sind

Bereits im Vorfeld warnte Carpenter, dass das Album nicht für Menschen sei, die leicht schockiert sind. Dabei bezieht sie sich vermutlich auf ihren Song «Tears». Übersetzt singt sie: «Ich werde nass bei dem Gedanken, dass du ein verantwortungsvoller Typ wärst, mich so behandelst, wie du es tun solltest. Tränen laufen meine Schenkel herunter.»

Es stellt sich also die Frage: Wie offen darf eine Frau über Sex sprechen, bevor sie als anstössig oder in einer Schublade gesteckt wird?

Ehemalige Disney-Darstellerin

Sabrina Carpenter ist eine ehemalige Disney-Darstellerin. Das heisst: Im Kopf entsteht sofort das Bild einer kinderfreundlichen, anständigen und eher prüden Frau. Wird dieses Bild zerschmettert, führt das schnell zu Backlash. So war es auch bei Miley Cyrus als sie plötzlich knapp bekleidet bei den VMAs 2013 twerkte .

Wenn Sabrina Carpenter über selbstbestimmte, manchmal überdrehte Sexualität singt oder ihre gescheiterten Beziehungen humorvoll verarbeitet – wie etwa in der Vorabsingle Manchild von Man’s Best Friend –, bewegt sie sich in einem ähnlichen Feld wie Kolleginnen Taylor Swift mit ihren Songs über Herzschmerz oder Charli XCX mit dem «brat summer». Carpenter erzählt in ihren Stücken vom Leben einer jungen Frau.

Nur tut sie dies in knappen Outfits, mit blonder Mähne, geschminkten Lippen und bewusst inszenierter Hyperfemininität und spielt damit mit dem «Male Gaze», also allem, was der stereotype Hetero-Mann anziehend findet.

Neue Rekorde

Spannend wird es, wenn Sabrina Carpenter die Klischees, die ihr Aussehen nahelegt – passiv, naiv, niedlich – inhaltlich bricht. Kritiker*innen werfen ihr jedoch vor, dass gerade ihr umstrittenes Albumcover genau das nicht tut. Wie viel Selbstermächtigung steckt also wirklich dahinter? Und wo bleiben die feministischen Botschaften «for the girls», wenn Carpenter sich unironisch vor einem Mann niederkniet?

Ob provokative Gesellschaftskritik oder schlicht geschmacklose Pose – die Diskussion dürfte anhalten. Unstrittig ist jedoch: Mit ihrem neuen Album setzt Carpenter gerade kommerziell grosse Erfolge und dominiert die Charts. Man's Best Friend» schrieb auch im Streming-Bereich Geschichte: Mit über 64,4 Millionen Aufrufen auf Spotify am Veröffentlichungstag gelang ihr 2025 das grösste Debüt einer weiblichen Künstlerin auf der Plattform – und übertraf damit das vorherige Werk «Short ‹n› Sweet».

Auch dieses Mal arbeitete Carpenter mit Jack Antonoff, Amy Allen und John Ryan zusammen. Sie trugen beim vorherigen Album bereits massgeblich zum Erfolg bei. Das Rezept: Massentaugliche Pop-Sings und provokante Lyrics. Die Lieder erinnern an schillernde Disco-Nummern, glamouröse Pop-Balladen und R&B-Einflüssen.