Sängerin Lana Del Rey (39) hat ihren Freund Jeremy Dufrene geheiratet – der Bräutigam arbeitet in Louisiana als Tourguide. imago

Lana Del Rey und Jeremy Dufrene haben sich das Jawort gegeben. Das Paar heiratete vergangene Woche im kleinen Rahmen an einem Hafen in Louisiana.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sängerin Lana Del Rey hat diese Woche Jeremy Dufrene in einem Hafen in Louisiana geheiratet, wie Paparazzi-Bilder zeigen.

Die Hochzeit fand in einem Outdoor-Setting mit weißen Zelten statt, wobei Del Rey ein Spitzenkleid und Dufrene einen schwarzen Anzug trugen.

Das Paar erwarb die Hochzeitslizenz nur drei Tage zuvor; ihre Beziehung begann angeblich 2019 bei einer Bootstour in Louisiana. Mehr anzeigen

Sie ist nun unter der Haube: Sängerin Lana Del Rey (39) und Jeremy Dufrene haben sich diese Woche das Jawort gegeben. Wie die «Daily Mail» schreibt, habe sich das Paar die Hochzeitslizenz erst kürzlich besorgt.

Die Paparazzi-Bilder der Hochzeit zeigt «Daily Mail» auch. Das Paar hat sich demnach in einem Hafen in Des Allemands im US-Bundesstaat Louisiana geheiratet. Dufrene arbeitet dort als Tourguide für Alligator-Begeisterte.

Angeblich schon länger ein Paar

Lana Del Rey trägt ein langes Kleid, die Schultern sind aus Spitze – die Haare hatte sich die «Young and Beautiful»-Sängerin zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, mitsamt blauer Schleife. Jeremy Dufrene zeigte sich im schwarzen Anzug, weissen Hemd. Gefeiert wurde draussen und in weissen Zelten am Hafen.

«People» beschreibt die Beziehung zwischen Del Rey und Dufrene als «Wirbelwind-Romanze» – das Paar habe sich erst drei Tage vor der Hochzeit, die Lizenz dazu geholt. Zusammen in der Öffentlichkeit aufgetreten, sind die Beiden am 7. September in New York – sie waren da bei einer Hochzeit zu Gast. Bei einer Bootstour in Louisiana soll es zwischen Lana Del Rey und Jeremy Dufrene schon 2019 gefunkt haben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment