Klage wegen «Wetten, dass..?»-Unfall Samuel Koch: «Wer beatmet werden muss, erhält finanziell mehr Mittel»

Bruno Bötschi

25.9.2025

2015 lernte Samuel Koch am Set der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» die Schauspielerin Sarah Elena Timpe kennen – und lieben. Im Jahr 2016 gab sich das Paar das Ja-Wort.
Bild: imago/STAR-MEDIA

Vor 15 Jahren verunglückte Samuel Koch in der TV-Show «Wetten, dass..?» bei einem Stunt schwer. Seitdem ist der heute 37-Jährige vom Hals abwärts gelähmt – und kämpft immer noch vor Gericht für mehr Unterstützung.

Bruno Bötschi

25.09.2025, 20:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Samuel Koch verunfallte am 4. Dezember 2010 beim Versuch, mit Sprungfedern TV-Show «Wetten, dass..?» über mehrere Autos zu springen, schwer.
  • Ein Grossteil seiner Pflege- und Betreuungskosten trägt der Verunfallte selbst. Dies ist möglich, weil Samuel Koch heute erfolgreich als Schauspieler arbeitet.
  • Aktuell kämpft der heute 37-Jährige vor Gericht trotzdem für mehr finanzielle Unterstützung.
Mehr anzeigen

«Oh nein, nicht schon wieder dieser Klage-Begriff, der macht mich fertig. Es geht nicht um das Verschulden des Unfalls, sondern um die Frage, ob er als Berufsunfall anerkannt wird.»

Fast 15 Jahre nach seinem Unfall in der TV-Show «Wetten, dass..?» muss sich der ehemalige Spitzensportler Samuel Koch erneut mit juristischen Fragen beschäftigen.

Das Bundessozialgericht in Kassel verwies das Verfahren gestern an das Landessozialgericht Stuttgart zurück (blue News berichtete). Jetzt soll dort geklärt werden, ob Koch zum Zeitpunkt seines Stuntunfalls gesetzlich unfallversichert war und welche Ansprüche ihm daraus zustehen könnten.

Samuel Koch. «‹Glücklich sein› ist nicht das Wichtigste im Leben»

Samuel Koch«‹Glücklich sein› ist nicht das Wichtigste im Leben»

Immerhin ein Teilerfolg sei das, sagt Kochs Anwalt Oliver Negele, «weil wir jetzt immerhin ein Urteil aufgehoben bekommen haben, das durch zwei Instanzen Bestand hatte».

Samuel Koch ist vom Hals abwärts gelähmt

Samuel Koch, der seit 2016 mit Schauspielerin Sarah Elena Timpe verheiratet ist, würde nur zu gern den Begriff ‹Klage› vermeiden, wie er in der «Bild» erklärt.

«Ich nehme mir lieber ein Vorbild an denen, die nicht klagen, obwohl sie leiden, statt an denen, die viel klagen, ohne zu leiden», so der 37-Jährige.

Kurzer Rückblick: Koch war am 4. Dezember 2010 beim Versuch, mit Sprungfedern über mehrere Autos zu springen, schwer gestürzt. Seitdem ist der gelernte Koch vom Hals abwärts gelähmt. 

Viele seiner monatlichen Pflege- und Betreuungskosten – laut eigenen Angaben ein fünfstelliger Betrag – trägt der Verunfallte selbst. Dies ist möglich, weil Samuel Koch heute erfolgreich als Schauspieler arbeitet, Bücher schreibt und zudem durch seine Familie unterstützt wird.

Koch: «Ich will nichts, was mir nicht zusteht»

Nach seinem Unfall in der TV-Show «Wetten, dass..?» musste Koch das eigenständige Atmen neu erlernen – ein Kampf zurück ins möglichst eigenständige Leben, der finanziell jedoch Nachteile bringt.

«Im Traum bin ich Fussgänger». So geht es Samuel Koch 14 Jahre nach dem «Wetten, dass..?»-Unfall

«Im Traum bin ich Fussgänger»So geht es Samuel Koch 14 Jahre nach dem «Wetten, dass..?»-Unfall

«Wer beatmet werden muss, erhält finanziell mehr Mittel», erklärt Samuel Koch in der «Bild». Der Unterschied könne sich stark auf die Höhe der Unterstützung auswirken.

Seit fünf Jahren zieht Koch deshalb erneut durch die gerichtlichen Instanzen. Er betont jedoch: «Ich will nichts, was mir nicht zusteht, aber ich überprüfe die Rechtslage. Wenn mein Leben dadurch nur um 50 Euro im Monat leichter werden könnte, dann nehme ich das dankbar an.»

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

«The Captain of her heart»: Ein Schweizer Welthit wird 40 Jahre alt

Mit dem Song «The Captain of her Heart» wurde die Zürcher Band Double 1985 weltberühmt. Die Ballade schaffte es bis auf Platz 16 der US-Charts. Ein Gespräch mit Sänger Kurt Maloo, der bis heute an seinem Welthit verdient.

20.03.2025

