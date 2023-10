Samuel Koch: «Wir wünschen uns immer noch ein Baby»

So geht es Samuel Koch mehr als 12 Jahre nach seinem «Wetten, dass..?»-Unfall Es ist der 4. Dezember 2010, als sich Samuel Kochs Leben für immer verändert. Während der TV-Show «Wetten, dass..?» stürzt er so schwer, dass er seither querschnittsgelähmt ist. Bild: Uwe Anspach/dpa «Ich Holzkopf bin mit dem Kopf gegen ein Auto gerannt und habe mir viermal das Genick gebrochen. Seitdem war es nicht immer einfach. Aber möglich»: Diese Zeilen stehen auf der Website von Samuel Koch. Bild: Henning Kaiser 2015 lernte Samuel Koch am Set der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» die Schauspielerin Sarah Elena Timpe kennen – und lieben. Im Jahr 2016 gaben sie sich das Ja-Wort. Bild: Keystone Das Schicksal meinte es am 4. Dezember 2010 nicht gut mit Samuel Koch. Er lässt sich aber trotzdem nicht unterkriegen. Oder wie er es sagt: «Das Leben geht weiter (…). Man kann auf jedem Niveau klagen, aber auch auf jedem Niveau glücklich sein.» Bild: Keystone So geht es Samuel Koch mehr als 12 Jahre nach seinem «Wetten, dass..?»-Unfall Es ist der 4. Dezember 2010, als sich Samuel Kochs Leben für immer verändert. Während der TV-Show «Wetten, dass..?» stürzt er so schwer, dass er seither querschnittsgelähmt ist. Bild: Uwe Anspach/dpa «Ich Holzkopf bin mit dem Kopf gegen ein Auto gerannt und habe mir viermal das Genick gebrochen. Seitdem war es nicht immer einfach. Aber möglich»: Diese Zeilen stehen auf der Website von Samuel Koch. Bild: Henning Kaiser 2015 lernte Samuel Koch am Set der ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» die Schauspielerin Sarah Elena Timpe kennen – und lieben. Im Jahr 2016 gaben sie sich das Ja-Wort. Bild: Keystone Das Schicksal meinte es am 4. Dezember 2010 nicht gut mit Samuel Koch. Er lässt sich aber trotzdem nicht unterkriegen. Oder wie er es sagt: «Das Leben geht weiter (…). Man kann auf jedem Niveau klagen, aber auch auf jedem Niveau glücklich sein.» Bild: Keystone

Ein Sturz in der TV-Show «Wetten dass..?» machte ihn 2010 zum Tetraplegiker. Jetzt sprachen Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena über ihre Beziehung und den Plan für ein Leben als Familie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Samuel und Sarah Elena Koch sind seit 2015 ein Paar.

Jetzt sprachen die beiden im Interview mit dem Magazin «Bunte» über Ehe, Träume und Kinderplanung.

«Es kann schon passieren, dass wir uns einmal eine ganze Woche lang nicht sehen», sagt Sarah Elena Koch. Mehr anzeigen

Das verflixte siebte Jahr stellte schon manch eine Partnerschaft vor Herausforderungen. Nicht so scheinbar die Beziehung von Samuel und Sarah Elena Koch. Die Kochs kennen sich seit 2015. Ein Jahr später gaben sie sich das Jawort.

Nun denn, nicht alles lief in Samuel Kochs Leben so, wie er es geplant hatte. Nach seinem Unfall im Dezember 2010 in der TV-Show «Wetten dass..?» änderte sich sein Leben für immer: Vom Hals abwärts ist der ehemalige Geräteturner seither gelähmt.

Doch der Schauspieler liess sich nicht unterkriegen. Er kämpfte sich zurück ins Leben – und in die Öffentlichkeit.

Die Kochs lassen sich auch ihre Träume nicht nehmen. Ein Haus in Italien, am besten am Meer, und eigene Kinder. Im Interview mit dem Magazin «Bunte» spricht Sarah Elena Koch zudem von der Vorstellung, mit ihrem Mann auszuwandern, um am Strand Musik zu machen.

Sarah Elena Koch heuerte als Flugbegleiterin an

So schnell wird das Paar jedoch sein Heimatland Deutschland nicht verlassen können. Mit ein Grund ist, dass Sarah Elena Koch seit Kurzem in der RTL-Serie «Unter uns» mitspielt.

Der Volksmund sagt, die Schauspielerei sei ein brotloser Job. Für Koch war sie zumindest ein zu hohes finanzielles Risiko. Deswegen traf die 38-Jährige eine Entscheidung: Zu Hause sitzen und auf Jobangebote warten? Nein, das wollte sie nicht.

In der Folge heuerte Sarah Elena Koch als Flugbegleiterin an. Ausserdem lancierte sie ihre Karriere als Sängerin und veröffentlichte vor zwei Jahren ihr erstes Album «Bittersüsses Finsterlicht».

Mehrere Jobs unter einen Hut zu bekommen wurde irgendwann jedoch kompliziert, denn auch Samuel Koch ist als Schauspieler und Autor oft unterwegs. «Es kann schon passieren, dass wir uns einmal eine ganze Woche lang nicht sehen», erzählt Sarah Elena Koch dem Magazin «Bunte».

Sarah Elena Koch: «Es ist nicht so schlecht, sich zu vermissen»

Doch die Kochs haben sich längst daran gewöhnt, sich nicht nur in der eigenen Wohnung zu sehen und ihr Leben flexibel zu gestalten. «Es ist nicht so schlecht, sich zu vermissen, dann kann man sich auch mal wieder überraschen», sagt Sarah Elena Koch.

Das scheint jedenfalls bei ihnen ganz gut zu funktionieren – das Paar schmiedet denn auch weiterhin fleissig gemeinsame Zukunftspläne.

Bekannt ist schon länger, dass sich Sarah Elena und Samuel Koch Nachwuchs wünschen. Der Schauspieler offenbarte sich kürzlich dazu im YouTube-Format «Leeroy will’s wissen!».

Als Moderator Leeroy Matata wissen will, ob auch Kinder ein Thema sind, sagt Koch: «Ja, jetzt wird das langsam ein Thema, weil wir immer älter und runzliger werden. Wir haben überhaupt keine Zeit dafür, aber eines Tages müssen wir ran an den Speck.»

Samuel Koch: «Wir müssen ran an den Speck»

Später wird das Gespräch über das Liebesleben der Kochs noch detaillierter. Matata, der selber im Rollstuhl sitzt, stellt Fragen, die ein Aussenstehender sich sonst kaum trauen würde zu stellen.

Derweil Samuel Koch ganz offen antwortet: «Vegetatives Nervensystem und zentrales Nervensystem sind ja getrennt und das vegetative Nervensystem funktioniert bei mir glücklicherweise. Sonst könnte ich auch gar nicht atmen.»

Und weiter: «Das heisst, obwohl das Zwerchfell unterhalb der Lähmungshöhe liegt, kann ich das Zwerchfell ansteuern. Verdauungs-, Atmungs- und Sexualorgane sind vom vegetativen Nervensystem angesteuert und deswegen ist da alles cool.»

