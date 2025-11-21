Schauspieler Samuel Koch wird Vater – 15 Jahre nach Unfall bei «Wetten, dass …?» Vor 15 Jahren verunfallte Schauspieler Samuel Koch bei «Wetten, dass …?» (Archivbild). Bild: picture alliance / dpa Inzwischen hat sich der 38-Jährige eine Karriere als Schauspieler und Autor aufgebaut. Hier 2018 an den 68. Bad Hersfelder Festspielen mit seiner Sarah Elena. Bild: imago/STAR-MEDIA Jetzt geht für das Paar ein Wunsch in Erfüllung: Sie werden an Weihnachten 2025 erstmals Eltern. Bild: KEYSTONE Schauspieler Samuel Koch wird Vater – 15 Jahre nach Unfall bei «Wetten, dass …?» Vor 15 Jahren verunfallte Schauspieler Samuel Koch bei «Wetten, dass …?» (Archivbild). Bild: picture alliance / dpa Inzwischen hat sich der 38-Jährige eine Karriere als Schauspieler und Autor aufgebaut. Hier 2018 an den 68. Bad Hersfelder Festspielen mit seiner Sarah Elena. Bild: imago/STAR-MEDIA Jetzt geht für das Paar ein Wunsch in Erfüllung: Sie werden an Weihnachten 2025 erstmals Eltern. Bild: KEYSTONE

Besondere Weihnachten für Schauspieler Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena. Sie werden an Weihnachten erstmals Eltern. Ein grosser Wunsch von Koch, der vor 15 Jahren bei «Wetten, dass …?» verunfallte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspieler Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena erwarten ihr erstes Kind – das Baby soll kurz vor Weihnachten in München zur Welt kommen.

Der Kinderwunsch war für das Paar, das sich 2014 bei Dreharbeiten kennenlernte und 2016 heiratete, ein lang gehegter Traum.

Koch erlitt 2010 bei einem Unfall in der Show «Wetten, dass ..?» eine Querschnittlähmung, was sein Leben nachhaltig veränderte. Mehr anzeigen

Diese Weihnachten wartet ein ganz besonderes Geschenk auf Schauspieler Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena: Sie werden erstmals Eltern. Ein lang gehegter Wunsch des Schauspielpaars, über den sie schon mehrmals öffentlich gesprochen haben.

Familie Koch hat der «Bild»-Zeitung verraten, dass das Baby am 20. Dezember in München zur Welt kommen soll.

Eine Stadt, die dem Paar Glück gebracht hat: 2014 spielten sie beide in der ARD-Serie «Sturm der Liebe» mit – und verliebten sich. Sie leben seit April in der bayerischen Metropole.

2010 verunfallte Samuel Koch bei «Wetten, dass…?» schwer

Vor rund 15 Jahren trat Koch in der ZDF-Show «Wetten, dass..?» auf. Mit speziellen Sprungstiefeln wollte er über ein fahrendes Auto springen – der Stunt endete tragisch. Koch verletzte sich schwer, ist seither querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Moderator Thomas Gottschalk zeigte sich tief betroffen vom Unfall und beendete kurz darauf seine Tätigkeit für die Livesendung.

Samuel und Sarah Elena gaben sich im August 2016 das Ja-Wort.

Mehr Videos aus dem Ressort