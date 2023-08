Sandra Bullock, hier bei einer Filmpremiere im Jahr 2015, verlor ihren Lebenspartner an die Nervenkrankheit ALS. KEYSTONE

Sandra Bullock trauert um die Liebe ihres Lebens, wie sie ihren Freund Bryan Randall nannte. Nun hat sich ihre Schwester Gesine Bullock-Prado zu Wort gemeldet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sandra Bullocks Lebenspartner Bryan Randall starb mit 57 an den Folgen seiner ALS-Erkrankung.

Wie die Schwester der Schauspielerin, Gesine Bullock-Prado, verrät, pflegte Bullock ihn bei sich zu Hause.

Randall wollte nicht, dass seine Erkrankung öffentlich wird. Mehr anzeigen

Ihr grösster Kampf war in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Dass Sandra Bullocks Lebenspartner Bryan Randall an der Nervenkrankheit ALS litt, wollte er für sich behalten. Nun ist der Fotograf im Alter von 57 Jahren verstorben.

Randall wurde bis zu seinem Tod von Bullock gepflegt, die Unterstützung von medizinischem Personal hatte. Das hat ihre Schwester Gesine Bullock-Prado nun in einem emotionalen Statement enthüllt.

«ALS ist eine grausame Krankheit», schreibt die Konditorin. «Aber es tröstet mich, dass ich weiss, dass er dank meiner erstaunlichen Schwester und der Gruppe von Pflegefachfrauen, die sie bei sich zu Hause versammelte, die beste Pflege erhielt.»

Bullock-Prado sei überzeugt davon, dass Hobby-Fischer Randall schon den besten Ort zum Angeln im Himmel gefunden habe: «Zurzeit wirft er seine Rute in einen Fluss, in dem sich zahlreiche Lachse tummeln. (...) Ruhe in Frieden, Bryan.»

Bryan Randall ist am Samstag nach einem dreijährigen Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) gestorben, gab seine Familie am Montag in einer Mitteilung bekannt. Die unheilbare Muskel- und Nervenkrankheit (ALS) führt zu zerstörten Nerven und fortschreitender Muskellähmung.

Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock und Randall lernten sich laut «People.com» im Januar 2015 kennen, als er die Geburtstagsparty ihres Adoptivsohnes Louis fotografierte. In dem Jahr adoptierte Bullock ihr zweites Kind, die damals zweijährige Laila. Randall brachte eine Tochter in die Beziehung mit. Im Dezember 2021 sagte Bullock in der Facebook-Talkshow «Red Table Talk», sie habe die «Liebe meines Lebens» gefunden.

