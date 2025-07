Sandra Studer stürzt Treppe hinunter – Schulter verletzt

Warum muss man die zwei Moderatorinnen jetzt ESC-Hosts nennen? Das ist so dämlich wie „News-Scouts“. Und Freitag schreibt man im Dialekt mit y: Frytig!

Boy Habe vorhin auch mitgeteilt, aber diesen haben Sie blockiert....war anscheinend nicht lustig wenn in China ein Sack Reis umfällt..😒

Mipreplies19

Und in China ist ein Sack Reis umgefallen. Mindestens so dramatisch! Die Welt will und muss beides wissen.