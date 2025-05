Sandra Studer: «War geschockt, als ich die null Punkte für Zoë Më sah»

zueribernzueri

alpina8 In der Schweiz läuft alles über die Politik. Glauben Sie ensthaft, man will hier erneut Kosten für einen solchen Anlass, wo es keine Finanz-Geschäfte abzuschliessen gibt. Das ist hier die Schweiz! Wesshalb wohl leben wir hier alle so beengt, fast immer armseelig was pseudomässig als Modern gilt und verfügen über die höchsten Arbeitszeiten in ganz Europa. Nicht einmal die Oberschicht kann sich ohne Vätterliwirtschaft hier zu Lande noch etwas gönnen.