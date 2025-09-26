Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht» Die Beziehungskomödie «Spiltsville» mit Dakota Johnson hat das 21. Zurich Film Festival eröffnet. blue News war am Teppich dabei und hat Promis nach ihrer Meinung zu offenen Beziehungen und Partnerschafts-Tipps gefragt. 25.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Zurich Film Festival läuft bis zum 5. Oktober 2025. Es werden 114 Filme gezeigt, davon 41 Welt- oder Europa-Premieren.

Am Donnerstagabend feiert das 21. ZFF mit vielen geladenen Gästen Premiere im Kongresshaus Zürich.

blue News ist am grünen Teppich dabei und hat sich mit den Gästen über den Eröffnungsfilm «Splitsville» mit Dakota Johnson unterhalten. Mehr anzeigen

An der Eröffnungszeremonie des ZFF laufen unzählige Promis über den grünen Teppich: Bastian Baker, Sandra Studer, Baschi – und natürlich der Star-Gast des Abends: Dakota Johnson.

Die Hollywood-Schauspielerin erhält am Filmfestival einen Golden Eye Award für ihre Karriere.

ZFF-Gäste sagen, was sie von offenen Beziehungen halten

In der Komödie «Splitsville» lebt Julie (Dakota Johnson) mit ihrem Mann in einer offenen Ehe. Als dessen bester Freund Carey nach seiner Trennung bei ihnen Zuflucht sucht, entwickelt sich zwischen ihm und Julie eine heikle Nähe, die alle Beziehungen ins Wanken bringt.

Was die Gäste auf dem Green Carpet über offene Beziehungen denken und worauf es ihnen bei einer Beziehung ankommt, erfährst du im Video.

