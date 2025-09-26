Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Opening Night am ZFF Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht»

Fabienne Berner

26.9.2025

Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht»

Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht»

Die Beziehungskomödie «Spiltsville» mit Dakota Johnson hat das 21. Zurich Film Festival eröffnet. blue News war am Teppich dabei und hat Promis nach ihrer Meinung zu offenen Beziehungen und Partnerschafts-Tipps gefragt.

25.09.2025

Die Beziehungskomödie «Spiltsville» mit Dakota Johnson hat das 21. Zurich Film Festival eröffnet. blue News war am Teppich dabei und hat Promis nach ihrer Meinung zu offenen Beziehungen und Partnerschafts-Tipps gefragt.

,

Selena Livia Bao, Fabienne Berner

26.09.2025, 06:52

26.09.2025, 07:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das Zurich Film Festival läuft bis zum 5. Oktober 2025. Es werden 114 Filme gezeigt, davon 41 Welt- oder Europa-Premieren.
  • Am Donnerstagabend feiert das 21. ZFF mit vielen geladenen Gästen Premiere im Kongresshaus Zürich.
  • blue News ist am grünen Teppich dabei und hat sich mit den Gästen über den Eröffnungsfilm «Splitsville» mit Dakota Johnson unterhalten.
Mehr anzeigen

An der Eröffnungszeremonie des ZFF laufen unzählige Promis über den grünen Teppich: Bastian Baker, Sandra Studer, Baschi – und natürlich der Star-Gast des Abends: Dakota Johnson.

Die Hollywood-Schauspielerin erhält am Filmfestival einen Golden Eye Award für ihre Karriere.

ZFF-Gäste sagen, was sie von offenen Beziehungen halten

In der Komödie «Splitsville» lebt Julie (Dakota Johnson) mit ihrem Mann in einer offenen Ehe. Als dessen bester Freund Carey nach seiner Trennung bei ihnen Zuflucht sucht, entwickelt sich zwischen ihm und Julie eine heikle Nähe, die alle Beziehungen ins Wanken bringt.

Was die Gäste auf dem Green Carpet über offene Beziehungen denken und worauf es ihnen bei einer Beziehung ankommt, erfährst du im Video.

Mehr zum Zurich Film Festival

Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars das ZFF lieben

Max Loong verrät, warum Hollywood-Stars das ZFF lieben

Vom TV-Moderator zum Manager und Festivalbesitzer: Max Loong spricht über seine neue Rolle beim 21. ZFF, seine Beziehungen in der Traumfabrik Hollywood – und warum die Stars so gerne an den Zürichsee reisen.

25.09.2025

Mehr zum ZFF

Ehrung mit dem Goldenen Auge. Dieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

Ehrung mit dem Goldenen AugeDieser Hollywood-Star eröffnet das 21. Zurich Film Festival

So spektakulär wird das ZFF 2025. Stargäste Russell Crowe, Dakota Johnson und viele Filmhighlights

So spektakulär wird das ZFF 2025Stargäste Russell Crowe, Dakota Johnson und viele Filmhighlights

«Narcos»-Darsteller. Zurich Film Festival ehrt Brasilianer Wagner Moura

«Narcos»-DarstellerZurich Film Festival ehrt Brasilianer Wagner Moura

Meistgelesen

Trump verhängt Pharma-Zölle von 100 Prozent
Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Sandra Studer über offene Beziehungen: «Im nächsten Leben vielleicht»
Europäer warnen Putin vor Abschuss russischer Kampfjets
Nationalrat kippt Witwenrente – und schliesst Senioren von AHV-Erhöhung aus