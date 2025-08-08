  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Jass Fédéral
  4. Kreuzworträtsel
  5. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Paranormale Vorkommnisse Queen half bei Geister-Austreibung auf königlichem Anwesen

ai-scrape

8.8.2025 - 12:48

Im Jahr 2000 häuften sich auf dem Anwesen Sandringham Berichte über seltsame Ereignisse.
Im Jahr 2000 häuften sich auf dem Anwesen Sandringham Berichte über seltsame Ereignisse.
Google Review

Auf dem königlichen Anwesen Sandringham soll es gespukt haben. Um den Geist zu vertreiben, wurde eine religiöse Reinigungszeremonie durchgeführt. Auch die Queen war dabei.

Redaktion blue News

08.08.2025, 12:48

08.08.2025, 13:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Jahr 2000 berichtete das Personal auf Sandringham von seltsamen Ereignissen im früheren Schlafzimmer von König George VI.
  • Die Queen Mum liess eine spirituelle Reinigungszeremonie durchführen, um den Raum zu segnen.
  • Auch die Queen war dabei.
  • Wer der Geist ist, bleibt ungeklärt.
Mehr anzeigen

Im Jahr 2000 häuften sich auf dem Anwesen Sandringham Berichte über seltsame Ereignisse. Besonders betroffen war das Schlafzimmer, in dem König George VI. – der Vater der Queen – im Jahr 1952 verstarb.

Im Podcast «Queens, Kings and Dastardly Things» der britischen Zeitung «Daily Mail» enthüllt der Royal-Biograf Robert Hardman (60) ein bisher kaum bekanntes Kapitel der britischen Monarchie: einen «Exorzismus», der auf dem privaten Landsitz der Windsors in Sandringham, Norfolk, stattgefunden haben soll.

Das Personal fühlte sich beobachtet, sprachen von einer «Unruhe» im Raum und manche weigerten sich sogar ihn überhaupt zu betreten.

In seinen privaten Tagebüchern hielt der Biograf Kenneth Rose fest, dass das Personal sich an Queen Mum, die Mutter der Königin, wandte. Daraufhin beauftragte sie einen örtlichen Pfarrer mit einer Reinigungszeremonie. Überraschend: Auch Königin Elizabeth II. soll daran teilgenommen haben, ebenso wie ihre Hofdame Prue Penn.

«Man sprach von einem ruhelosen Geist»

«Es war keine dramatische Dämonenaustreibung», sagt Robert Hardman. «Aber es wurde als notwendig erachtet, den Raum zu segnen. Man sprach von einem ruhelosen Geist.» Ob es sich bei dem Geist um den verstorbenen König George VI. oder eine andere Person handelte, blieb unklar.

Prominenten Gästen zum Trotz. Diese Aufgabe im Haushalt erledigte die Queen immer selbst

Prominenten Gästen zum TrotzDiese Aufgabe im Haushalt erledigte die Queen immer selbst

Während der Zeremonie wurden die Kommunion gespendet und besondere Gebete gesprochen, um den Spuk zu beenden. Hardman betont, dass die Queen zwar einen tiefen Glauben hatte, aber nicht abergläubisch war. Sie verfügte jedoch über ein feines Gespür für das Spirituelle.

Sandringham ist seit langem von Gerüchten über paranormale Aktivitäten umgeben. In seinem Buch «Britain’s Ghostly Heritage» berichtet John West von sich bewegenden Weihnachtskarten, Schritten und flackernden Lichtern im leeren Haus. Selbst König Charles III. soll als junger Mann panisch aus der Bibliothek geflüchtet sein, verfolgt von einer unsichtbaren Präsenz.

Mehr Videos aus dem Ressort

Simone filmt verrücktes Video für Metal Duo Krashkarma

Simone filmt verrücktes Video für Metal Duo Krashkarma

Diese Woche begleitet Simone Bargetze das «Metal Duo» Nikie und Ralf. Zusammen bilden sie die Band Krashkarma, welche bekannt ist für ihre humorvollen Videos und energiegeladenen Musikperformance.

11.04.2025

Mehr zum Thema

Neues Buch verrät. Das schrieb Queen Elizabeth II. als Letztes in ihr Tagebuch

Neues Buch verrätDas schrieb Queen Elizabeth II. als Letztes in ihr Tagebuch

Zweiter Todestag. So erinnern die Royals an Queen Elizabeth II.

Zweiter TodestagSo erinnern die Royals an Queen Elizabeth II.

Königliche Zahlen. Elizabeth II. – die Queen der Superlative

Königliche ZahlenElizabeth II. – die Queen der Superlative

Meistgelesen

Renten brechen ein – so hart trifft es Schweizer Pensionierte jetzt
Nationalräte und US-Abgeordnete halten geheimes Treffen ab +++ Bericht: USA verhängen Zölle auf Goldbarren
Neues Virus breitet sich in China rasant aus – und sorgt für gespenstische Szenen
Hauswart will Wespen loswerden – und setzt Sportcenter in Brand
Pilatus stoppt Flugzeug-Lieferungen an die USA