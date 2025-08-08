Im Jahr 2000 häuften sich auf dem Anwesen Sandringham Berichte über seltsame Ereignisse. Google Review

Auf dem königlichen Anwesen Sandringham soll es gespukt haben. Um den Geist zu vertreiben, wurde eine religiöse Reinigungszeremonie durchgeführt. Auch die Queen war dabei.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Jahr 2000 berichtete das Personal auf Sandringham von seltsamen Ereignissen im früheren Schlafzimmer von König George VI.

Die Queen Mum liess eine spirituelle Reinigungszeremonie durchführen, um den Raum zu segnen.

Auch die Queen war dabei.

Wer der Geist ist, bleibt ungeklärt. Mehr anzeigen

Im Jahr 2000 häuften sich auf dem Anwesen Sandringham Berichte über seltsame Ereignisse. Besonders betroffen war das Schlafzimmer, in dem König George VI. – der Vater der Queen – im Jahr 1952 verstarb.

Im Podcast «Queens, Kings and Dastardly Things» der britischen Zeitung «Daily Mail» enthüllt der Royal-Biograf Robert Hardman (60) ein bisher kaum bekanntes Kapitel der britischen Monarchie: einen «Exorzismus», der auf dem privaten Landsitz der Windsors in Sandringham, Norfolk, stattgefunden haben soll.

Das Personal fühlte sich beobachtet, sprachen von einer «Unruhe» im Raum und manche weigerten sich sogar ihn überhaupt zu betreten.

In seinen privaten Tagebüchern hielt der Biograf Kenneth Rose fest, dass das Personal sich an Queen Mum, die Mutter der Königin, wandte. Daraufhin beauftragte sie einen örtlichen Pfarrer mit einer Reinigungszeremonie. Überraschend: Auch Königin Elizabeth II. soll daran teilgenommen haben, ebenso wie ihre Hofdame Prue Penn.

«Man sprach von einem ruhelosen Geist»

«Es war keine dramatische Dämonenaustreibung», sagt Robert Hardman. «Aber es wurde als notwendig erachtet, den Raum zu segnen. Man sprach von einem ruhelosen Geist.» Ob es sich bei dem Geist um den verstorbenen König George VI. oder eine andere Person handelte, blieb unklar.

Während der Zeremonie wurden die Kommunion gespendet und besondere Gebete gesprochen, um den Spuk zu beenden. Hardman betont, dass die Queen zwar einen tiefen Glauben hatte, aber nicht abergläubisch war. Sie verfügte jedoch über ein feines Gespür für das Spirituelle.

Sandringham ist seit langem von Gerüchten über paranormale Aktivitäten umgeben. In seinem Buch «Britain’s Ghostly Heritage» berichtet John West von sich bewegenden Weihnachtskarten, Schritten und flackernden Lichtern im leeren Haus. Selbst König Charles III. soll als junger Mann panisch aus der Bibliothek geflüchtet sein, verfolgt von einer unsichtbaren Präsenz.

