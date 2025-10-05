Sara Kulka spricht über ihre Kindheit mit vielen Tiefpunkten. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Ex-«GNTM»-Kandidatin und Dschungelcamp-Teilnehmerin Sara Kulka spricht in einer neuen Talkshow schonungslos über ihre schwierige Vergangenheit. Die 33-Jährige enthüllt traumatische Erlebnisse, eine Kindheit in Armut und ihre Drogenabhängigkeit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Influencerin und Model Sara Kulka wurde durch ihre Teilnahme bei «Germany’s Next Topmodel» 2012 bekannt. Sie sass 2015 und 2022 bei der Dschungelcampshow «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» am Lagerfeuer.

Im TV-Talk «deep und deutlich» erzählt sie von ihrer schwierigen Kindheit und Jugend. Mehr anzeigen

Sara Kulka ist eingefleischten «Germany’s Next Topmodel»-Fans schon länger ein Begriff. Sie nahm 2012 bei der Klum'schen Castingshow teil.

Danach sass sie zweimal für RTL im Dschungelcamp. Nun hat Sara Kulka im TV-Talk «deep und deutlich» über die dunkelsten Kapitel ihrer Vergangenheit ausgepackt.

Die Influencerin beschreibt ihre Kindheit als ein Leben voller Widersprüche. Kulka: «Ich bin bei meiner Oma in Armut aufgewachsen. Wir hatten Hunger. Wir hatten mal keinen Strom. Wir hatten ein Plumpsklo. Und trotzdem war es die schönste Zeit meines Lebens, weil ich Liebe hatte.»

Gleichzeitig berichtet sie von schwerem Missbrauch durch ihren Onkel zwischen dem achten und elften Lebensjahr. Jahrzehntelang habe sie darüber geschwiegen, aus Scham und dem Gefühl, selbst schuld zu sein.

Und sie erzählt zudem, sie sei das Kind einer Vergewaltigung. Den Mann auf ihrer Geburtsurkunde habe sie nie als ihren Vater empfunden.

Kulka: «Ich habe 12 Stunden mit einer Zahnbürste einen Ofen geputzt»

Später geriet Kulka in einen Strudel aus Depressionen und Sucht. Erst Cannabis, dann Crystal Meth bestimmten ihr Leben – bei einer Körpergrösse von 1,76 Metern wog sie zeitweise nur 42 Kilo. Sara Kulka erzählt in «deep und deutlich» über diese Zeit: «Ich war vier, fünf Tage wach. Ich habe 12 Stunden mit einer Zahnbürste einen Ofen geputzt, weil du im Wahn darauf hängen bleibst. Ich war abhängig.»

Mit 16 habe sie in einem Autohaus als Stripperin Geld verdient. Besonders schmerzhaft sei für sie auch der Moment gewesen, als Heidi Klum sie 2012 vor laufender Kamera mit dieser Vergangenheit konfrontierte. «Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jemanden ermordet», sagt Kulka.

Heute will sie mit ihrer Offenheit Mut machen und anderen zeigen, dass man auch aus tiefen Krisen zurück ins Leben finden kann.

«deep und deutlich» ist ein NDR-Format. Hier geht's zum ganzen Interview mit Sara Kulka.

Mehr Videos aus dem Ressort