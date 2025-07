Sarah Engels sorgt mit ABBA-Cover für grossen Wirbel

Sarah Engels im ZDF-«Fernsehgarten» Beim ZDF-«Fernsehgarten» spaltet Sarah Engels mit ihrem ABBA-Cover von «Gimme! Gimme! Gimme!» die Meinungen: Viele kritisieren den Auftritt, da sie meinen, Engels hätte keine eigenen Ideen mehr. 08.07.2025

Beim «ZDF-Fernsehgarten» spaltet Sarah Engels mit ihrem ABBA-Cover von «Gimme! Gimme! Gimme!» die Meinungen: Viele kritisieren den Auftritt, da sie meinen, die Sängerin hätte keine eigenen Ideen mehr.

«Das grenzt an Majestätsbeleidigung...», schreibt ein Nutzer auf X.

Von der Kritik lässt sich die 32-jährige Sängerin nicht unterkriegen. Mehr anzeigen

Bei der ZDF-Sendung «Fernsehgarten» war das Motto am Sonntag «Girlpower». Und Sängerin Sarah Engels fand es wohl eine gute Idee, ein ABBA-Lied zu covern – also sang sie «Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)».

Doch das Internet ist mit ihrem Auftritt gar nicht zufrieden. So schreibt ein Nutzer auf X: «Sarah Engels verhunzt einen ABBA Song? Das grenzt an Majestätsbeleidigung ...»

Eine weitere Person kommentiert: «Können die alle nur covern und dann auch noch sauschlecht?» Jemand anderes sieht es ähnlich: «Haben die alle keine eigenen Ideen mehr?»

«Ein Motto, das mir einfach aus dem Herzen spricht»

Von der Kritik lässt sich Sarah Engels nicht unterkriegen. Auf Instagram bedankt sie sich beim ZDF und bei der «Fernsehgarten»-Moderatorin Andrea Kiewel.

«So viel Girlpower heute beim ‹Fernsehgarten›. Ein Motto, das mir einfach aus dem Herzen spricht. Ich glaube fest daran, dass wir Frauen so viel schaffen können, vor allem, wenn wir uns gegenseitig stärken», schreibt die 32-Jährige auf Instagram.

Sarah Engels verhunzt einen ABBA Song? (Gimme, Gimme, Gimme) Das grenz an Majestäts Beleidigung... #FernsehGarten pic.twitter.com/lZPvqy6R10 — Absurde_Existenz (@Wiesel_Flink) July 6, 2025

Doch Engels erhält nicht nur Kritik für ihren Auftritt, viele feiern sie auch dafür. Auf Instagram kommentiert eine Nutzerin:

«Dein Auftritt war extrem gut, du bist ein Engel». Und eine weitere Userin schreibt: «So eine talentierte und unglaublich starke Frau».

Und Achtung: Das nächste Album von Sarah Engels, es erscheint am 22. August, trägt passenderweise den Titel «Strong Girls Club» – auch der Coversong von ABBA wird darauf sein.

