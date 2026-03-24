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Ex-Frau von Skandalprinz Andrew Sarah Ferguson wollte die Corgis der Queen klonen und verkaufen

Carlotta Henggeler

24.3.2026

Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen
Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen. Queen Elizabeth II. liebte ihre Corgis … (Archivbild)

Queen Elizabeth II. liebte ihre Corgis … (Archivbild)

Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen. … Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick der Queen. Die Ex-Frau von Skandalprinz Andrew hatte eine Business-Idee: Sie wollte mit den Corgis in einer TV-Show auftreten und die Hunde gar klonen lassen. (Archivbild)

… Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick der Queen. Die Ex-Frau von Skandalprinz Andrew hatte eine Business-Idee: Sie wollte mit den Corgis in einer TV-Show auftreten und die Hunde gar klonen lassen. (Archivbild)

Bild: Instagram/sarahferguson15

Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen
Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen. Queen Elizabeth II. liebte ihre Corgis … (Archivbild)

Queen Elizabeth II. liebte ihre Corgis … (Archivbild)

Bild: Steve Parsons/PA Wire/dpa

Sarah Ferguson wollte Corgis von Queen Elizabeth II. klonen lassen. … Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick der Queen. Die Ex-Frau von Skandalprinz Andrew hatte eine Business-Idee: Sie wollte mit den Corgis in einer TV-Show auftreten und die Hunde gar klonen lassen. (Archivbild)

… Sarah Ferguson mit den Corgis Sandy und Muick der Queen. Die Ex-Frau von Skandalprinz Andrew hatte eine Business-Idee: Sie wollte mit den Corgis in einer TV-Show auftreten und die Hunde gar klonen lassen. (Archivbild)

Bild: Instagram/sarahferguson15

Klon-Plan im Palast: Sarah Ferguson, Ex von Prinz Andrew, wollte die Corgis der Queen vervielfachen – für ein neues Geschäftsmodell.

Carlotta Henggeler

24.03.2026, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sarah Ferguson soll laut einem Medienbericht geplant haben, die Corgis von Queen Elizabeth II. klonen zu lassen und kommerziell zu nutzen.
  • In Grossbritannien wäre dies illegal, weshalb sie Gespräche mit einem TV-Studio in den USA über ein entsprechendes Projekt führte.
  • Das Vorhaben scheiterte, während Ferguson zusätzlich wegen möglicher Aussagen im Epstein-Skandal unter Druck steht.
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Sarah Ferguson (66), die Ex von Prinz Andrew, soll laut «Daily Mail» einen ungewöhnlichen Plan verfolgt haben: Sie wollte die geliebten Corgi-Hunde der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96) klonen lassen – und weltweit verkaufen. Die Idee sei Fergie bereits 2023 gekommen.

In Grossbritannien ist das Klonen von Tieren – ausser zu Forschungszwecken – allerdings streng verboten. Zudem verläuft ein solcher Prozess oft problematisch: Mehrere Fehlversuche sind keine Seltenheit, was auch zu missgebildeten Tieren führen kann.

TV-Comeback und Geld im Fokus

In den USA gelten hingegen lockerere Regeln. So ist es erlaubt, Hautproben von Tieren zum Klonen dorthin zu schicken. Ferguson soll deshalb bereits Gespräche mit einem TV-Studio in Los Angeles geführt haben – inklusive Zoom-Meetings und intensivem Mailkontakt.

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Ein Insider behauptete gegenüber der Zeitung: «Sie wollte zurück ins Fernsehen und Geld verdienen. Ihre Idee war, die Corgis der Queen in einer Show zu zeigen.» Dabei sei sogar über Zucht und laut der Quelle auch über Klonen gesprochen worden.

Sarah Ferguson droht weiteres Kapitel im Epstein-Fall

Die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Royal-Autor Richard Fitzwilliams bezeichnet Fergies Idee als «unglaublich grotesk und völlig bizarr».

Aus den Verhandlungen mit dem TV-Studio wurde letztlich nichts. Und: Die ehemalige Herzogin von York dürfte derzeit ohnehin andere Sorgen haben.

Im Zuge des Epstein-Skandals könnte Sarah Ferguson bald in den USA aussagen müssen.

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