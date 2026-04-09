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Horrorkomödie «Ready or Not 2» Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Fabienne Berner

9.4.2026

Horrorkomödie «Ready or Not 2» – Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

Horrorkomödie «Ready or Not 2» – Sarah Michelle Gellar: «Manchmal sehe ich Regeln einfach als Vorschläge»

01.04.2026

Die meisten kennen Sarah Michelle Gellar noch als Vampirjägerin «Buffy». In ihrer aktuellen Rolle als Ursula in «Ready or Not 2» nimmt sie es nicht mit Blutsaugern, sondern mit ihren superreichen Rivalen auf.

Fabienne Berner

09.04.2026, 17:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Fortsetzung der Horrorkomödie «Ready or Not» gerät Hauptfigur Grace erneut in ein tödliches Versteckspiel – diesmal mit rivalisierenden Dynastien der Superreichen.
  • Neu zum Cast stossen die horrorerprobten Schauspielstars Sarah Michelle Gellar und Elijah Wood.
  • blue News hat mit ihnen über die feine Linie zwischen Satire und Realität, witzige Kampfszenen und das Austesten von Regeln gesprochen.
Mehr anzeigen

Wie gut kennst du deine Schwiegereltern? In «Ready or Not» (2019) lieferte sich Grace (Samara Weaving) mit der Familie ihres Bräutigams ein skurriles, tödliches Versteckspiel. Nun ist sie zurück – doch ihr Albtraum hat gerade erst begonnen.

Kaum entkommen, wird sie in ein weiteres, perfides Spiel gezogen. Ein geheimer Hoher Rat macht Grace zur Zielscheibe in einem tödlichen Rennen der Superreichen um die Weltherrschaft. Ihre einzige Verbündete: Ihre entfremdete Schwester Faith (Kathryn Newton). Kann Grace das System zu Fall bringen, bevor es sie vernichtet?

Mit von der Partie in der Horrorkomödie «Ready or Not 2» sind «Buffy»-Darstellerin Sarah Michelle Gellar und «Der Herr der Ringe»-Star Elijah Wood. Blue News sprach mit den beiden über Machtstrukturen, ikonische Actionszenen und die absurdesten Momente am Set. Mehr dazu im Video-Interview oben.

«Ready or Not 2 – Here I Come» läuft ab 9. April bei blue Cinema.

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