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Die schrägste Horrorshow ist zurück «Scary Movie 6» ist frech und verdorben wie eh und je

Von Gianluca Izzo, Nicole Agostini und Fabienne Berner

3.6.2026

Die schrägste Horror-Show ist zurück: «Scary Movie 6» ist frech und verdorben wie eh und je – dank Reunion der Gründungsfamilie

Die schrägste Horror-Show ist zurück: «Scary Movie 6» ist frech und verdorben wie eh und je – dank Reunion der Gründungsfamilie

25 Jahre nach dem Erscheinen der ersten beiden «Scary Movie»-Filme kehrt die kultige Horror-Parodie zurück zu ihren Wurzeln. Der sechste Teil der Reihe präsentiert sich in alter Frische. blue News traf Anna Faris und die Wayans-Brüder zum Interview.

02.06.2026

25 Jahre nach dem Erscheinen der ersten beiden «Scary Movie»-Filme kehrt die kultige Horror-Parodie mit dem sechsten Teil zurück zu ihren Wurzeln. blue News traf die Cast-Mitglieder Anna Faris, Marlon Wayans und Shawn Wayans zum Interview.

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Von Gianluca Izzo, Nicole Agostini und Fabienne Berner

03.06.2026, 19:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In «Scary Movie 6» kehren die kultigen Figuren Shorty, Ray, Cindy und Brenda aus den ersten Teilen der Filmreihe zurück und nehmen es erneut mit einem maskierten Serienmörder auf.
  • Es kommt zur Reunion der Originalbesetzung um die Brüder Marlon und Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall und zum Aufeinandertreffen mit einer neuen Generation.
  • blue News sprach mit Anna Faris und den Wayans-Brüdern über das Revival ihrer Horror-Komödie, ihre Vorgehensweise beim Parodieren und willkommene zukünftige Kiffer-Partner.
  • Scary Movie läuft ab 4. Juni bei blue Cinema.
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«Back to the Roots» ist das Motto des sechsten Teils der kultigen «Scary Movie»-Reihe. Nachdem die Originalbesetzung aus den ersten beiden Filmen zwei Jahrzehnte lang nicht mehr komplett war, kehren mit den Wayans-Brüdern die Gründungsmitglieder zurück an Bord.

Marlon und Shawn Wayans, welche in den Filmen den Dauer-Kiffer Shorty und den Homosexuellen Ray verkörpern, haben sowohl bei «Scary Movie 1» und «Scary Movie 2» als auch beim neusten Teil am Drehbuch mitgewirkt. Ihr Bruder Keenan führte bei den ersten Filmen Regie und war nun ebenfalls in beratender Funktion tätig. Zudem sind mit den Geschwistern Marlon und Kim sowie mit Neffe Gregg weitere Familienmitglieder im Cast vertreten. «Scary Movie 6» fühlt sich also nicht nur so an, es ist tatsächlich eine echte Family Reunion!

Humor tief unter der Gürtellinie

Mit der Rückkehr zu seinen originalen Wurzeln haucht «Scary Movie 6» nicht nur dem Franchise, sondern dem schier totgeglaubten Genre der Parodien neues Leben ein. Die unverschämte Horrorkomödie nimmt auch in der heutigen Zeit kein Blatt vor den Mund, geht mit ihren frechen, vulgären Witzen sehr tief unter die Gürtellinie und löst in ihren besten Momenten Bauchkrämpfe vor Lachen aus.

Hauptdarstellerin Anna Faris, deren Figur Cindy mittlerweile eine erwachsene Tochter hat, sagt im Interview mit blue News: «Der Film ist beleidigend und überschreitet Grenzen – aber trotzdem werdet ihr diese Idioten lieben.»

Nostalgischer Effekt und coole Überraschungsmomente

Das narrative Konzept ist noch immer dasselbe wie ursprünglich und parodiert im Kern den Slasher-Horrorfilm «Scream»: Ein Serienmörder in Ghostface-Maske treibt sein Unwesen und die Hauptfiguren versuchen herauszufinden, wer hinter der Maske steckt. Neben der traditionellen Crew ist nun aber auch eine neue Generation involviert. Zu dieser gehören unter anderem Cindys Töchter Sara (Olivia Rose Keegan) und Mardi (Savannah Lee May).

Die Referenzen an zahlreiche zeitgenössische Filme wie zum Beispiel «One Battle After Another» oder «Michael» sind nicht nur klug ausgewählt, sondern auch genial umgesetzt und sorgen für coole Überraschungsmomente. Der Film macht auch clevere Aussagen und Seitenhiebe zu gesellschaftlichen Phänomenen. Und die alte Truppe aus den ersten Filmen wiedervereint zu sehen, erzielt einen schönen nostalgischen Effekt und resultiert in einem herrlich witzigen Generationenkonflikt mit der jungen Clique.

«Scary Movie 6» läuft ab 4. Juni im Kino.

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