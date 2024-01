Schäfer Heinrich fällt auf Liebesbetrug herein

Bauer Heinrich mit TV-Host Inka Bause aus «Bauer sucht Frau». Schäfer Heinrich hat zwei Jahre lang auf einen Liebeshöhenflug gehofft. Er hatte eine Bekanntschaft, die sich als Fake entpuppte. RTL

In Deutschland ist Schäfer Heinrich aus «Bauer sucht Frau» ein bekanntes Gesicht. Zwei Jahre flirtete er mit seiner Flamme Linda, bis er merkte, dass er auf Liebesbetrüger hereingeflogen ist. Fast wäre Geld geflossen.

In Deutschland ist Schäfer Heinrich, bekannt aus der beliebten TV-Singleshow «Bauer sucht Frau», Kult.

Vor zwei Jahren schrieb eine Frau namens Linda den 57-Jährigen an.

Sie schreiben sich innige Nachrichten hin und her. Sie will sogar zu ihm nach Deutschland ziehen und Familie gründen. Als es zum ersten Treffen kommen soll, fliegt der Liebesbetrug aber auf. Mehr anzeigen

Vor zwei Jahren beginnt die Liebesromanze von TV-Bauer Heinrich (57) und seiner Bekanntschaft Linda. Über WhatsApp schreibt die Mitte 20-Jährige den bekannten TV-Bauer an. Es beginnt eine Liebelei mit vielen Kilometern dazwischen.

Landwirt Heinrich erzählt «Bild.de» von den Anfängen des Liebesfeuers: «Linda hat mir vor zwei Jahren geschrieben. Sie machte mir Komplimente und nannte mich ‹Baby›. Dann schickte sie mir freizügige Fotos. Natürlich läuft man da nicht weg. Ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin.»

Jeden Tag schickt Linda ihrem Bauern neue Nachrichten, wurden auch immer persönlicher und intimer.

Linda will ein neues Leben mit Familie

Linda gibt sogar an, Kinder mit Heinrich zu wollen. Eine grosse Familie sei ihr Traum. Doch es gibt ein Problem – nämlich Geldsorgen.

Nach einem TV-Auftritt von Heinrich in der beliebten RTL-Show «Bauer sucht Frau» schreibt Linda wieder und gibt an, ihn auf seinem Hof besuchen zu wollen. Sie halte sich beruflich gerade in Nigeria auf.

Silvester wolle sie gerne in Deutschland mit ihm verbringen und zwei Wochen bleiben. Der Flug koste allerdings 3'000 Euro – und so viel Geld hätte sie nicht. Der TV-Bauer erzählt der deutschen Tageszeitung: «Sie fragte, ob ich ihr das Geld überweisen könne. Zumindest einen Teilbetrag.»

TV-Bauer Heinrich gerät in einen Konflikt

Bauer Heinrich wird unsicher. Einerseits will er unbedingt mit Linda zusammen sein, anderseits fehlt ihm die Summe.

Schäfer Heinrich erzählt «Bild»: «Linda glaubte wohl, dass ich ein reicher Mann bin. Aber ich komme mit meinem Hof und meinen Auftritten gerade so über die Runden. Ich habe ihr nie Geld überwiesen, aber hätte ich das Geld gehabt, dann wäre ich schwach geworden, hätte ihr jede Summe geschickt.»

Ein Kumpel von Heinrich wird misstrauisch. Er googelt Lindas Telefonnummer und stellt heraus, dass hinter den vielen süssen Nachrichten eine nigerianische Vorwahl steckt. Nigeria ist bei Behörden bekannt für Romance-Scam, zu Deutsch: Liebesbetrug. Ganze Banden geben sich als Frauen aus, schreiben einsame Menschen mit geklauten Fotos an. Geben sich zärtlich und verliebt.

Bei Heinrich fällt der Groschen, bevor die Liebesbetrüger ihn abzocken können. Die Romanze hinterlässt einen traurigen Nachgeschmack. Heinrich: «Ich bin geschockt und traurig, dass meine Linda gar nicht existiert. Das tut weh. Ich hatte auf eine gemeinsame Zukunft gehofft. Aber andererseits bin ich froh, dass ich ihr nichts überwiesen habe. Ich hätte weder sie noch mein Geld je wiedergesehen.»

Auch die Schweizer Kriminalprävention warnt davor. Mehr Informationen zu Romance-Scams findest du hier.

