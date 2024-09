Obi Ndefo war von 1998 bis 2003 Teil des Casts von «Dawson's Creek». The WB

Der Schauspieler und Yoga-Lehrer Obi Ndefo ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Die Ursache ist nicht bekannt. Sein Tod folgt sieben Jahre nach einem Autounfall, bei dem er beide Beine verloren hat.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schauspieler Obi Ndefo, bekannt aus «Dawson's Creek» und «Star Trek: Deep Space Nine», ist gestorben, wie seine Schwester in einem Facebook-Post bekannt gab.

Über die Todesursache ist bisher öffentlich nichts bekannt; Ndefo hatte jedoch 2017 bei einem Autounfall beide Beine verloren.

Durch eine Spendenaktion konnte er sich 2020 Beinprothesen leisten und sein Zuhause behindertengerecht umbauen. Mehr anzeigen

In einem Facebook-Post gibt Nkem Ndefo bekannt, dass ihr kleiner Bruder Obi gestorben ist. Der Schauspieler gehörte in den 1990ern und frühen 2000ern zum Hauptcast der Hitserie «Dawson's Creek» und «Star Trek: Deep Space Nine».

Die Schwester von Obi Ndefo schrieb: «Mein Herz ist gebrochen. Ich habe meinen kleinen Bruder verloren, aber er hat endlich Frieden gefunden.» Das steht neben einem Foto, das die Geschwister lächelnd zeigt.

Über die Todesursache des Schauspielers und Yoga-Coachs ist bisher nichts bekannt.

Nach Unfall beide Beine amputiert

Obi Ndefo hatte in einem Autounfall 2017 beide Beine verloren. Es geschah während er in einem Laden einkaufen war – ein SUV verlor die Kontrolle auf der Strasse und krachte in den Schauspieler.

Er musste sich daraufhin die Beine amputieren lassen, da sie durch den Unfall beide fast komplett von seinem Körper abgetrennt worden sind.

Wie «People» schreibt, sagte Ndefo nach dem Unfall: «Wie würdest du damit umgehen? Was bleibt mir denn übrig? Es ist schrecklich, was mir passiert ist. Ich darf dieses Gefühl durch schlechte Gedanken nicht noch verstärken.» Es gebe keine andere Wahl für ihn, als sein Leben weiterzuleben – ohne die Beine.

2020 konnte er sich durch Spenden in der Höhe von 200'000 Dollar auf GoFundMe seine Beinprothesen leisten – und sein Heim für ihn zugänglich umbauen lassen.

