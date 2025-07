Carlos Leal Interview Der Lausanner steht momentan für die spanisch-schweizerische Produktion «Color of Heaven» vor der Kamera, dies am Vierwaldstättersee in Brunnen SZ. Bild: zVg Mit seiner Familie lebt der Schauspieler in Los Angeles. Mit seiner Frau Jo hat er zwei Kinder, Elvis und Tyger. Bild: Jonas Mohr Gestartet in der Entertainment-Industrie ist der heute 51-Jährige als Musiker, mit der Rap-Gruppe Sens Unik steht er hier neben Kollegin Deborah auf der Bühne des Frauenfeld-Openairs 2011. Bild: Keystone Zusammen mit Julie Fournier feierte Leal sein Debüt als Schauspieler. In der Schweizer Produktion «Snow White» (2005) spielte er einen Rapper – ein fliessender Übergang also für den Künstler. Bild: Dschoint Ventschr Filmproduktion Da Leal Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch spricht, konnte er schon in vielen Produktionen mitspielen. Hier im Schweizer Horrorfilm «Sennentuntschi» (2010). Attraktiv ist er aufgrund dessen auch für spanische Filmemacher – und freilich Hollywood. Bild: Kontraproduktion AG Carlos Leal Interview Der Lausanner steht momentan für die spanisch-schweizerische Produktion «Color of Heaven» vor der Kamera, dies am Vierwaldstättersee in Brunnen SZ. Bild: zVg Mit seiner Familie lebt der Schauspieler in Los Angeles. Mit seiner Frau Jo hat er zwei Kinder, Elvis und Tyger. Bild: Jonas Mohr Gestartet in der Entertainment-Industrie ist der heute 51-Jährige als Musiker, mit der Rap-Gruppe Sens Unik steht er hier neben Kollegin Deborah auf der Bühne des Frauenfeld-Openairs 2011. Bild: Keystone Zusammen mit Julie Fournier feierte Leal sein Debüt als Schauspieler. In der Schweizer Produktion «Snow White» (2005) spielte er einen Rapper – ein fliessender Übergang also für den Künstler. Bild: Dschoint Ventschr Filmproduktion Da Leal Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch spricht, konnte er schon in vielen Produktionen mitspielen. Hier im Schweizer Horrorfilm «Sennentuntschi» (2010). Attraktiv ist er aufgrund dessen auch für spanische Filmemacher – und freilich Hollywood. Bild: Kontraproduktion AG

Der Schweizer Schauspieler Carlos Leal kehrt Los Angeles nach 15 Jahren den Rücken und zieht im Herbst nach Zürich. Seine Frau und Kinder lassen sich in Portugal nieder – die Partnerin bleibt vorläufig in den USA.

Keystone-SDA Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Schauspieler Carlos Leal kehrt laut der «Schweizer Illustrierten» in die Schweiz zurück.

Grund: Los Angeles sei «laut geworden, grössenwahnsinnig und arrogant», schreibt er in einem Artikel.

Leal beschrieb in dem Artikel eine extrem kapitalistische, lineare Weltsicht, die sich in Gut und Böse teile.

Für ihn sei die Grenze nun überschritten. Mehr anzeigen

Der Schweizer Schauspieler Carlos Leal kehrt laut der «Schweizer Illustrierten» in die Schweiz zurück – nach 15 Jahren in Los Angeles. «Es ist laut geworden dort, grössenwahnsinnig und arrogant», sagte er in der Online-Ausgabe des Magazins.

Leal beschrieb in dem Artikel eine extrem kapitalistische, lineare Weltsicht, die sich in Gut und Böse teile. Für ihn sei die Grenze nun überschritten.

Carlos Leal beim Zurich Film Festival (ZFF) am 6. Oktober 2024. Bild: Keystone/Ennio Leanza

Der 56-Jährige sei nach Los Angeles gekommen, um Filme zu drehen – was er auch getan habe. Er habe mit Al Pacino, Willem Dafoe, Mark Wahlberg und Anne Hathaway gearbeitet und damit «seine Träume verwirklicht». «Aber heute will ich zurück zu dem, was mich wirklich ausmacht. Und das liegt für mich nicht mehr in Los Angeles», sagte er weiter.

Leal werde allerdings nicht gemeinsam mit seiner Familie in die Schweiz zurückkehren. Seine Frau Jo Kelly werde künftig mit den Kindern Elvis (19) und Tyger (9) in Lissabon leben. «Meine Frau und ich sind getrennt, aber in Freundschaft verbunden», betonte er. Ihn als Künstler ziehe es nach Zürich – dort sei er im Zentrum von Europa und trotzdem nahe bei den Kindern.

Zuerst ohne Partnerin

Ein Gerücht, wonach seine amerikanische Freundin mit ihm in die Schweiz reisen werde, dementierte er.$«Ich hab eine Partnerin, ja. Aber erst kommen meine Koffer. Dann mein Schlüssel. Dann sehen wir weiter», so der aus der Region Lausanne stammende Schauspieler. Eine Wohnung habe er noch nicht – er suche sich ein Atelier oder eine Künstlerloft. Der Umzug sei für diesen Herbst geplant.

