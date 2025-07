Der Schauspieler Julian McMahon. Screenshot Facebook

Julian McMahon ist diese Woche im Alter von 56 Jahren verstorben. Der US-Schauspieler hatte Krebs.

US-Schauspieler Julian McMahon ist im Alter von 56 Jahren an Krebs verstorben. Das wurde auf der offiziellen «Nip/Tuck»-Facebook-Seite mit einem Statement seiner Frau bekanntgegeben.

Ihr Mann sei diese Woche «friedlich gestorben», nachdem er «tapfer gegen den Krebs» angekämpft habe.

Julian McMahon erlangte Bekanntheit durch seine Rolle als Dr. Christian Troy in der Serie «Nip/Tuck» (2003–2010), die für 18 Primetime Emmys nominiert war. Zudem spielte er Dr. Victor Von Doom in den «Fantastic Four»-Filmen (2005, 2007) an der Seite von Jessica Alba und Chris Evans.