«Rau, ehrlich, fordernd» Schauspieler-Paar packt über 25 Jahre Beziehung aus

Bruno Bötschi

16.11.2025

«Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen»: Anna Loos und Jan Josef Liefers sprechen in einem Interview über ihre langjährige Ehe.
«Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen»: Anna Loos und Jan Josef Liefers sprechen in einem Interview über ihre langjährige Ehe.
Bild: IMAGO/Future Image

Anna Loos und Jan Josef Liefers gehen seit 25 Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun gibt das Schauspielerpaar, das zwei Töchter hat, in einem Interview Einblicke in den Ehealltag: «Es ist eine Wildwasserfahrt.»

Bruno Bötschi

16.11.2025, 20:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Sie gelten als Vorzeige-Paar der Schauspielszene in Deutschland: Seit 21 Jahren sind Anna Loos und Jan Josef Liefers miteinander verheiratet.
  • In einem Interview spricht das Paar jetzt gemeinsam über seine langjährige Beziehung.
  • «Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen. Es ist eher eine Wildwasserfahrt – rau, ehrlich, fordernd», offenbart Loos.
Mehr anzeigen

«Wir haben ein Bad, aber wir haben tatsächlich zwei Waschbecken.» Schauspielerin und Sängerin Anna Loos gab Ende 2024 in der MDR-Talkshow «Riverboat» einen Einblick in ihren Ehe-Alltag.

Die 54-Jährige und ihr Mann, der vier Jahre ältere Schauspieler Jan Josef Liefers, sind seit 25 Jahren ein Paar. Am Waschbecken hören die Gemeinsamkeiten jedoch auf – zumindest für Loos.

Anna Loos: «Bei uns geht es nicht ums letzte Wort»

In der «Bild am Sonntag» sprechen Anna Loos und Jan Josef Liefers, die Eltern von zwei Töchtern sind, nun gemeinsam über ihr langjährige Beziehung.

20 Jahre verheiratet. Schauspielerin Anna Loos verrät ihr Ehegeheimnis

20 Jahre verheiratetSchauspielerin Anna Loos verrät ihr Ehegeheimnis

«Bei uns geht es nicht ums letzte Wort – weder zu Hause noch auf der Bühne. Wir wachsen nur miteinander, nicht gegeneinander», offenbart Loos.

Das bedeute allerdings nicht, dass es nie zu Unstimmigkeiten komme. «Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen. Es ist eher eine Wildwasserfahrt – rau, ehrlich, fordernd.»

Liefers: «Das war gegen den Plan»

Seit 2014 spielt Loos die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe. Derweil Liefers seit 2002 als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner «Tatort» einem breiten Publikum bekannt ist.

Kennengelernt hat sich das Paar 1999 Jahren bei den Dreharbeiten für den TV-Film «Halt mich fest!». Loos spielte eine Rocksängerin, die mit ihrem Gitarristen, gespielt von Liefers, irgendwann im Bett landet.

Anna Loos und Jan Josef Liefers. Diese Liebesszene war nicht gespielt

Anna Loos und Jan Josef LiefersDiese Liebesszene war nicht gespielt

Während den Dreharbeiten knisterte nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Es gab nur ein kleines Problem: Jan Josef Liefers war vergeben, also in einer Beziehung.

«Das war gegen den Plan. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, will man doch nicht gleich in die nächste reinrauschen», beschrieb der Schauspieler vor einigen Jahren in einem Interview die damalige Situation.

Aktuell stehen Anna Joos und Jan Josef Liefers zusammen im Stück «Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst» im Admiralspalast in Berlin auf der Bühne und spielen – wie könnte es auch anders sein – ein Ehepaar.

Beatrice Egli, Schlagerstar: «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

Beatrice Egli, Schlagerstar: «Meine Familie weiss, was wahr ist, und was nicht»

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der Schweiz. Beatrice Egli über ihre Familie, ihr Verhältnis zu ihren drei Brüdern – und warum die 37-Jährige in den letzten vier Jahren zur Feministin geworden ist.

12.11.2025

