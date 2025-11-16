«Rau, ehrlich, fordernd»Schauspieler-Paar packt über 25 Jahre Beziehung aus
Bruno Bötschi
16.11.2025
Anna Loos und Jan Josef Liefers gehen seit 25 Jahren gemeinsam durchs Leben. Nun gibt das Schauspielerpaar, das zwei Töchter hat, in einem Interview Einblicke in den Ehealltag: «Es ist eine Wildwasserfahrt.»
«Bei uns geht es nicht ums letzte Wort – weder zu Hause noch auf der Bühne. Wir wachsen nur miteinander, nicht gegeneinander», offenbart Loos.
Das bedeute allerdings nicht, dass es nie zu Unstimmigkeiten komme. «Unsere Leben verlaufen nicht in Zuckerwatte-Kanus auf Milchschokolade-Bächen. Es ist eher eine Wildwasserfahrt – rau, ehrlich, fordernd.»
Liefers: «Das war gegen den Plan»
Seit 2014 spielt Loos die Rolle der Kriminalhauptkommissarin Helen Dorn in der gleichnamigen ZDF-Krimireihe. Derweil Liefers seit 2002 als Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner «Tatort» einem breiten Publikum bekannt ist.
Während den Dreharbeiten knisterte nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Es gab nur ein kleines Problem: Jan Josef Liefers war vergeben, also in einer Beziehung.
«Das war gegen den Plan. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, will man doch nicht gleich in die nächste reinrauschen», beschrieb der Schauspieler vor einigen Jahren in einem Interview die damalige Situation.
Aktuell stehen Anna Joos und Jan Josef Liefers zusammen im Stück «Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst» im Admiralspalast in Berlin auf der Bühne und spielen – wie könnte es auch anders sein – ein Ehepaar.
