Kochs erstes Kind wurde kurz vor den Weihnachtstagen in München geboren. Das Paar teilt über ihre Medienagentur mit: «Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle – ganz ohne Casting – die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt», schrieben die frisch gebackenen Eltern.
Bei der Namenswahl ihres Sohnes folgten Sarah und Samuel Koch ihrem Herzen – und ihrer Leidenschaft für ihren Beruf. Der Bub heisst Romeo Casper: Romeo in Anlehnung an die berühmte Shakespeare-Figur, «Casper» nach einem der drei Weisen aus der Weihnachtsgeschichte, wie die Medienagentur mitteilt.
Samuel und Sarah Koch lernten sich am Set der ARD-Serie «Sturm der Liebe» kennen und sind seit 2016 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im November öffentlich gemacht.
