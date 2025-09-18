Schauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit Sohn

Jahrelange FunkstilleSchauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit Sohn
Bruno Bötschi
18.9.2025
Für Schauspielerin Christine Neubauer war die jahrelange Funkstille zu ihrem einzigen Kind die härteste Prüfung ihres Lebens. Kürzlich kam es in Dubai zu einem Treffen zwischen Mutter und Sohn – und zur Versöhnung.
Der 31-jährige Lambert Dinzinger jr. bestätigt auf Nachfrage der «Bunte»-Redaktion das Ende des Familienzwists. «Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig.»
Jahrelange Funkstille zwischen Mutter und Sohn
Lambert ist das einzige Kind von Christine Neubauers – und stammt aus ihrer Ehe mit Sportmoderator Lambert Dinzinger.
Nach der Trennung des Paares im Jahr 2011 entschied sich die Schauspielerin wenig später zur Scheidung. Ein Schritt, den ihr damals 17-jähriger Sohn offenbar nur schwer verkraften konnte.
Die Folge davon: jahrelange Funkstille. Die Verbindung zu seinem Vater blieb bestehen, während das Verhältnis zur Mutter seither als belastet galt.
