Jahrelange Funkstille Schauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit Sohn

Bruno Bötschi

18.9.2025

«Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt»: Christine Neubauer.
«Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt»: Christine Neubauer.
Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Für Schauspielerin Christine Neubauer war die jahrelange Funkstille zu ihrem einzigen Kind die härteste Prüfung ihres Lebens. Kürzlich kam es in Dubai zu einem Treffen zwischen Mutter und Sohn – und zur Versöhnung.

Bruno Bötschi

18.09.2025, 12:53

18.09.2025, 13:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach vielen Jahren der Entfremdung haben sich die deutsche Schauspielerin Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert Dinzinger jr. wieder angenähert.
  • In Dubai kam es vor wenigen Wochen zu einem persönlichen Treffen zwischen Mutter und Sohn.
  • «Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt.», sagt Neubauer gegenüber dem Magazin «Bunte».
Mehr anzeigen

Vor einem Monat postete Schauspielerin Christine Neubauer auf Instagram Bilder von einer Ferienreise mit ihrer Mutter in die Vereinigten Arabischen Emirate.

Jetzt verriet die 63-Jährige dem Magazin «Bunte», was der eigentliche Hintergrund der Reise war: ein Treffen, das sie sich schon lange wünschte.

«Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht, der seit zwei Jahren in Dubai lebt.»

Beim Wiedersehens in Dubai kommt es zur Versöhnung

Seit der Trennung von Lamberts Vater vor 14 Jahren hatten Mutter und Sohn ein kompliziertes Verhältnis. Doch jetzt hat sich das Blatt zum Guten gewendet:

Während des Wiedersehens in Dubai kam es zur Versöhnung zwischen Mutter und Sohn.

Der 31-jährige Lambert Dinzinger jr. bestätigt auf Nachfrage der «Bunte»-Redaktion das Ende des Familienzwists. «Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig.»

Jahrelange Funkstille zwischen Mutter und Sohn

Lambert ist das einzige Kind von Christine Neubauers – und stammt aus ihrer Ehe mit Sportmoderator Lambert Dinzinger.

Nach der Trennung des Paares im Jahr 2011 entschied sich die Schauspielerin wenig später zur Scheidung. Ein Schritt, den ihr damals 17-jähriger Sohn offenbar nur schwer verkraften konnte.

Die Folge davon: jahrelange Funkstille. Die Verbindung zu seinem Vater blieb bestehen, während das Verhältnis zur Mutter seither als belastet galt.

In Dubai kam es vor wenigen Wochen zu einem persönlichen Treffen.

Schauspielerin Christine Neubauer versöhnt sich mit Sohn