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Sexualisierte Gewalt Schauspielerin Collien Fernandes kündigt für heute Sonntag Demo an

dpa

22.3.2026 - 09:26

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt
CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Hintergrund der aktuellen Debatte sind schwere Vorwürfe, die Collien Fernandes erhoben hat.

Hintergrund der aktuellen Debatte sind schwere Vorwürfe, die Collien Fernandes erhoben hat.

Bild: dpa

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Bundesjustizministerin Hubig will zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorlegen.

Bundesjustizministerin Hubig will zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorlegen.

Bild: dpa

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Bei sogenannten Deepfakes wird etwa mit Hilfe von KI ein prominentes Gesicht auf einen nackten Körper montiert.

Bei sogenannten Deepfakes wird etwa mit Hilfe von KI ein prominentes Gesicht auf einen nackten Körper montiert.

Bild: dpa

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt
CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Hintergrund der aktuellen Debatte sind schwere Vorwürfe, die Collien Fernandes erhoben hat.

Hintergrund der aktuellen Debatte sind schwere Vorwürfe, die Collien Fernandes erhoben hat.

Bild: dpa

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Bundesjustizministerin Hubig will zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorlegen.

Bundesjustizministerin Hubig will zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorlegen.

Bild: dpa

CollienFernandes wirbt für Demonstration gegen sexualisierte Gewalt. Bei sogenannten Deepfakes wird etwa mit Hilfe von KI ein prominentes Gesicht auf einen nackten Körper montiert.

Bei sogenannten Deepfakes wird etwa mit Hilfe von KI ein prominentes Gesicht auf einen nackten Körper montiert.

Bild: dpa

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen. Jetzt meldet sich die Schauspielerin in einem neuen Instagram-Post zu Wort und kündigt für heute Sonntag eine Demo in Berlin an.

DPA

22.03.2026, 09:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Collien Fernandes hat vergangene Woche im Magazin «Spiegel» schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) erhoben.
  • Moderatorin und Schauspielerin Fernandes wurde jahrelang Opfer von Fake-Profilen, Deepfake-Pornos und sexuellen Belästigungen im Netz. Nach Ermittlungen geriet ihr Ex-Mann ins Visier. Es gilt die Unschuldsvermutung.
  • Collien Fernandes will mit dem Fall auf rechtliche Lücken und digitale Gewalt aufmerksam machen.
  • Nun wirbt die Schauspielerin in einem Instagram-Post für eine Demo, die heute, Sonntag, in Berlin stattfinden soll.
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Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes wirbt für eine Demonstration gegen sexualisierte Gewalt, die heute Sonntag, 16 Uhr, in Berlin stattfinden soll.

«Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft«, schreibt die Schauspielerin in einem Instagram-Post.

Hintergrund der aktuellen Debatte über digitale Gewalt sind schwere Vorwürfe von Fernandes gegen ihren Ex-Partner, den Schauspieler Christian Ulmen, über die zuerst der «Spiegel» berichtet hatte.

«Die Scham muss die Seite wechseln». Prominente solidarisieren sich mit Collien Fernandes nach Vorwürfen gegen Ex-Mann

«Die Scham muss die Seite wechseln»Prominente solidarisieren sich mit Collien Fernandes nach Vorwürfen gegen Ex-Mann

Ulmens Anwalt Christian Schertz kündigte rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung an, bei der es sich «in grossen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung» handle. Zudem würden «unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet».

«Feminist Fight Club!» ruft zu Demo auf

Zu der Demonstration am Sonntag um 16 Uhr, hat ein neu gegründetes Bündnis namens «Feminist Fight Club!» aufgerufen. Es gehe um Solidarität mit allen Betroffenen, «um auf strukturelle Missstände und Gesetzeslücken im Kontext von digitaler und analoger sexualisierter Gewalt in Deutschland aufmerksam zu machen». Bei der Polizei waren mit Stand Samstagnachmittag 500 Teilnehmer angemeldet.

Derweil begrüssen SPD-Rechts- und Innenpolitikerinnen die Ankündigung von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), zügig ein Gesetz zum besseren Schutz vor digitaler Gewalt vorzulegen.

«Wir hängen da auf jeden Fall hinterher», sagte die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Carmen Wegge im WDR mit Blick auf die rechtliche Situation in Deutschland. Sie sei froh, dass man da jetzt auf der Zielgeraden sei.

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sagte der dpa, sie unterstütze Hubigs Vorstoss ausdrücklich. «Ein wirksames digitales Gewaltschutzgesetz muss Lücken im Strafgesetz schliessen. Wer Menschen im Netz jagt, bedroht oder entwürdigt, greift ihre Würde genauso an wie auf offener Strassen. Dagegen muss der Staat konsequent, entschlossen und mit strafrechtlichen Konsequenzen reagieren.»

Neues Gesetz soll auch vor Deepfakes schützen 

Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, das Cyberstrafrecht zu reformieren und Strafbarkeitslücken zu schliessen, etwa «bei bildbasierter sexualisierter Gewalt» Dabei erfassen wir auch Deep Fakes«, heisst es darin.

Die Justizministerin hatte Anfang des Monats angekündigt, noch im Frühjahr einen Gesetzentwurf vorzulegen. Es geht demnach darum, dass herabwürdigende Bilder schneller aus dem Netz verschwinden und Täter wirksam bestraft werden können. Der Gesetzentwurf sei fertig und auf der Zielgeraden, sagte Hubig am Freitag in einem von ihrem Ministerium verbreiteten Instagram-Video.

«Mir wurde mein Körper geklaut». Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

«Mir wurde mein Körper geklaut»Collien Fernandes zeigt Ex-Mann Christian Ulmen an

In den ARD-«Tagesthemen» erläuterte sie, dass der Entwurf für ein digitales Gewaltschutzgesetz in der kommenden Woche innerhalb der Bundesregierung in die sogenannte Koordinierung gehen werde. Dabei handelt es sich um ein internes Abstimmungsverfahren bei Gesetzen, bevor diese offiziell auf den Weg gebracht werden.

Herstellung und Verbreitung unter Strafe stellen

Geplant ist demnach, das Herstellen und Verbreiten pornografischer Deepfakes unter Strafe zu stellen. Zudem sollen Betroffene Accounts sperren lassen können, von denen diese Taten ausgehen. IP-Adressen sollen dafür für drei Monate gespeichert werden dürfen. «Das hilft den ermittelnden Behörden schon mal sehr.»

Bei sogenannten Deepfakes wird etwa das Gesicht einer Frau in ein anderes Video – etwa eine Porno-Sequenz – eingefügt oder die Stimme wird künstlich nachgeahmt, so dass es aussieht, als würde sie Dinge tun oder sagen, die nie passiert sind.

Neubaur: Digitale und physische Gewalt gleichstellen 

Die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur befürwortete eine Reform des Sexualstrafrechts, um digitale und physische Gewalt gleichzustellen. «Digitale Gewalt ist reale Gewalt», schrieb die Grünen-Politikerin in einem Gastbeitrag für die Düsseldorfer «Rheinische Post». Das müsse sich im Strafrecht abbilden.

Fake-Profile von Collien Fernandes. Wann bei Cyber-Sexualdelikten Gefängnis droht – und was du dagegen tun kannst

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«Wir wollen deshalb das Sexualstrafrecht dahingehend reformieren, dass digitale und physische Gewalt gleichgestellt werden», erklärte Neubaur. «Immer noch klaffen erhebliche Strafbarkeitslücken im Bereich von Deepfakes.»

Es brauche auch spezialisierte Gerichte für sexuelle Gewalt, analog wie digital, forderte Neubaur weiter. In anderen Ländern gebe es sie bereits.

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