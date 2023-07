Lindsay Lohan und ihr Mann Bader Shammas sind Eltern eines Jungen geworden. Bild: Keystone

Lindsay Lohan ist erstmals Mutter geworden. Die 37-jährige Schauspielerin habe einen «wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai» geboren, berichteten US-Medien.

Lindsay Lohan (37) und ihr Ehemann Bader Shammas (36) sind erstmals Eltern geworden. Ihr Baby ist ein Junge und heisst Luai.

«Die Familie ist überglücklich verliebt», bestätigt ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber dem Online-Newsportal «Page Six».

Das Paar, das seit rund einem Jahr verheiratet ist und in Dubai lebt, hatte die Schwangerschaft im März bekannt gegeben. Wann genau Luai zur Welt gekommen ist, ist nicht bekannt.

Lindsay Lohan («Girls Club – Vorsicht bissig!») war zuletzt in der Netflix-Komödie «Falling for Christmas» (2022) zu sehen.

Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen wie 2019 in dem Horror-Thriller «Among the Shadows». Bekannt wurde die Schauspielerin einst durch Komödien wie «Freaky Friday» und «Herbie Fully Loaded».

Arabischer Babyname

Luai ist ein arabischer Name. Er bedeutet so viel wie «Beschützer». Der Name steht zudem für Tapferkeit, Mut, Kraft und Stabilität.

Im vergangenen März hatte Lohan ihre Schwangerschaft in einem Instagram-Post mit der Aufschrift «Coming soon» angekündigt. «Wir sind gesegnet und aufgeregt», notierte sie dazu.

dpa/bb