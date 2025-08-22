Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild) Bild: dpa Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild) Bild: dpa Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild) Bild: dpa Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild) Bild: dpa

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben ein Mädchen adoptiert. Das geben sie auf Instagram bekannt. Sänger Jon Bon Jovi ist damit Opa geworden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben ein Mädchen adoptiert.

Auf Instagram schreiben sie, dass sie das neue Kapitel als Eltern in Ruhe und Privatsphäre geniessen wollen.

Brown hatte schon früher offen über ihren Kinderwunsch und die Möglichkeit einer Adoption gesprochen. Mehr anzeigen

«Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit.

«Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermassen in Frieden und im Privaten zu beginnen.» Unterschrieben wurde der Post mit: «Und dann waren es drei.»

Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show «Stranger Things» die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (23), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) – der nun Opa wurde. Ein Jahr zuvor hatten sie sich verlobt.

Brown wollte jung Mutter werden

Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäussert: «Ich will wirklich eine grosse Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft», sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett.

Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne – sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen. «Für mich ist es kein grosser Unterschied, ob man ein eigenes Kind hat oder adoptiert», sagte sie.

