  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Star aus «Stranger Things» Millie Bobby Brown adoptiert Mädchen – Opa heisst Jon Bon Jovi

dpa

22.8.2025 - 16:00

Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery
Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery. Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild)

Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild)

Bild: dpa

Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery. Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild)

Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild)

Bild: dpa

Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery
Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery. Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild)

Sie sind Eltern geworden: Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi. (Archivbild)

Bild: dpa

Schauspielerin Millie Bobby Brown hat ein Mädchen adoptiert - Gallery. Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild)

Jon Bon Jovi hat eine Enkelin. (Archivbild)

Bild: dpa

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi haben ein Mädchen adoptiert. Das geben sie auf Instagram bekannt. Sänger Jon Bon Jovi ist damit Opa geworden.

,

DPA, Noemi Hüsser

22.08.2025, 16:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (23) haben ein Mädchen adoptiert.
  • Auf Instagram schreiben sie, dass sie das neue Kapitel als Eltern in Ruhe und Privatsphäre geniessen wollen.
  • Brown hatte schon früher offen über ihren Kinderwunsch und die Möglichkeit einer Adoption gesprochen.
Mehr anzeigen

«Stranger Things»-Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat gemeinsam mit ihrem Mann Jake Bongiovi ein Baby adoptiert. Das teilten sie auf Instagram mit.

«Diesen Sommer haben wir unser kleines Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir sind mehr als aufgeregt, in dieses wundervolle nächste Kapitel als Eltern gleichermassen in Frieden und im Privaten zu beginnen.» Unterschrieben wurde der Post mit: «Und dann waren es drei.»

Millie Bobby Brown spielt in der Netflix-Mysterie-Show «Stranger Things» die Rolle der Eleven, eines Mädchens mit übernatürlichen Fähigkeiten. 2024 heiratete sie Jake Bongiovi (23), den Sohn von US-Rocker Jon Bon Jovi (63) – der nun Opa wurde. Ein Jahr zuvor hatten sie sich verlobt.

Brown wollte jung Mutter werden

Erst im Frühjahr hatte sich Brown zu ihrem Kinderwunsch mit ihrem Mann Jake geäussert: «Ich will wirklich eine grosse Familie. Ich bin eins von vier Kindern. Er ist einer von vier. Es ist also definitiv in unserer Zukunft», sagte die Schauspielerin im Podcast der Schauspieler und Comedians Jason Bateman, Sean P. Hayes und Will Arnett. 

Auch sagte sie, dass sie sich eine Adoption vorstellen könne – sogar noch im jungen Alter. Ihre Mutter sei 21 und ihr Vater 19 Jahre alt gewesen, als sie ihr erstes Kind bekamen. «Für mich ist es kein grosser Unterschied, ob man ein eigenes Kind hat oder adoptiert», sagte sie.

Mehr aus dem Ressort

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

Riz Ahmed und Lily James über Thriller «Relay»: «Jedes einzelne Gespräch ist ein Vertrauensakt – und ein Risiko.»

In «Relay» veständigen sich eine Whistleblowerin und ihr Helfer über einen Telekommunikations-Dienst für Hörgeschädigte. blue News sprach mit den Darstellern Riz Ahmed und Lily James über den hochspannenden Thriller.

21.08.2025

Meistgelesen

Böller-Zünder auf der Schwägalp meldet sich – Nöldi Forrer spricht Klartext
Basler Beauty-Chefin zahlt junger Kosmetikerin nur 3.45 Franken pro Stunde
TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch
Diese 7 Irrtümer kosten dich im Alter viel Geld
Wie Trump Putin missversteht – und warum das für den Kreml zum Problem werden könnte

Mehr aus dem Ressort

Ex-Frau übernimmt. TV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Ex-Frau übernimmtTV-Star Stefan Mross moderiert seine Sendung nicht – der Grund ist tragisch

Ist es strategisch? «Ja, sehr». Jetzt spricht Sydney Sweeney über ihre zahlreichen Skandale

Ist es strategisch? «Ja, sehr»Jetzt spricht Sydney Sweeney über ihre zahlreichen Skandale

Ex-Mister-Schweiz bestreitet Vorwürfe. Riskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl

Ex-Mister-Schweiz bestreitet VorwürfeRiskant überholt und Mittelfinger gezeigt? Renzo Blumenthal kassiert Strafbefehl