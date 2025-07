Schauspielerin Monika Hansen (rechts), die Mutter von Meret (links) und Ben Becker (Mitte), ist im Alter von 82 Jahren gestorben Bild: Getty Images

Schauspielerin Monika Hansen ist mit 82 Jahren gestorben. Ihre Tochter Meret Becker gab ihren Tod heute auf Instagram bekannt: «Die schönste Frau der Welt hat uns verlassen.»

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Kulturszene in Berlin verliert eine prägende Persönlichkeit: Schauspielerin Monika Hansen ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Die Nachricht über ihren Tod wurde über den Instagram-Account ihrer Tochter, der Schauspielerin Meret Becker, bekannt, die sich dort mit emotionalen Worten verabschiedete. Mehr anzeigen

Meret Becker und Ben Becker trauern um ihre Mutter. Wie ihre Tochter Meret bestätigte, ist Monika Hansen im Alter von 82 Jahren verstorben.

Auf Instagram postete die 56-Jährige am frühen Dienstagmorgen ein Foto, das ihre Mutter als junge Frau zeigt. Dazu schreibt sie:

«The most beautiful woman in the world has left. She's free, she has always been.» Auf Deutsch: «Die schönste Frau der Welt hat uns verlassen. Sie ist frei, ist es immer gewesen.»

In ihrem Post nennt Becker neben dem Geburts- auch das Todesdatum ihrer Mutter. Demnach ist Hansen bereits am vergangenen Donnerstag verstorben.

Promis trauern um verstorbene Monika Hansen

Monika Hansen wurde durch zahlreiche Projekte für Kino, Theater und Fernsehen bekannt. Unter anderem arbeitete sie mit den Regisseuren Wim Wenders, Luc Bondy und Rosa von Praunheim zusammen.

Hansen war bis zum Jahr 1971 mit dem Schauspieler Rolf Becker verheiratet. Mit ihm bekam sie die beiden gemeinsamen Kinder Meret und Ben, die heute ebenfalls als Schauspieler tätig sind. Ihr zweiter Ehemann war Otto Sander, der im Jahr 2013 verstarb.

Die Bestürzung über den Tod von Monica Hansen ist gross. Unter dem Instagram-Beitrag ihrer Tochter sind zahlreiche Nachrichten prominenter Kollegen zu lesen, die ihre Trauer ausdrücken.

«Deine Mama war eine Insel von Wärme und Zuneigung»

Schauspielerin Anna Thalbach kommentiert den Beitrag mit mehreren Regenbogen, weissen Tauben und Herzen.

Schauspielerin Nina Kronjäger drückt ebenfalls ihr Mitgefühl aus: «Liebe Meret, ach. Ich wünsche Euch einen schönen Abschied. Viel Kraft. Viel Liebe.»

Katja Riemann schreibt: «Meine liebste Meret! Umarmung dir ... Deine Mama war eine Insel von Wärme und Zuneigung, wo immer ich sie traf, inmitten von Trubel oder Stille, egal, da war sie und trat immer sofort in Verbindung, als hätte man sich gestern zuletzt gesehen und gesprochen.»

Schauspieler Axel Pape kommentiert den Beitrag mit den Worten: «... denk an dich und Monika.»

Mehr Videos aus dem Ressort