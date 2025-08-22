  1. Privatkunden
Ist es strategisch? «Ja, sehr» Jetzt spricht Sydney Sweeney über ihre zahlreichen Skandale

Noemi Hüsser

22.8.2025

Sydney Sweeney ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sorgt aber auch immer wieder für Kontroversen.
Sydney Sweeney ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen ihrer Generation. Sorgt aber auch immer wieder für Kontroversen.
Jordan Strauss/AP/dpa

Hollywood-Star Sydney Sweeney (27) sorgt mit provokanten Aktionen für Schlagzeilen. Nun deutet sie in einem Interview an: Hinter den Skandalen könnte Kalkül stecken.

Noemi Hüsser

22.08.2025, 12:45

22.08.2025, 12:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schauspielerin Sydney Sweeney sorgt mit provokanten Aktionen immer wieder für Kritik.
  • In einem Interview mit dem «Wall Street Journal» deutete sie an, dass diese Kontroversen kalkuliert sein könnten.
  • Trotz gemischter Reaktionen sind ihre Aktionen kommerziell erfolgreich.
Mehr anzeigen

Die Schauspielerin Sydney Sweeney (27) löst derzeit eine Kontroverse nach der anderen aus. Zuerst verkaufte sie Seife aus ihrem Badewasser, dann machte sie Werbung für Jeans und bediente sich bei der NS-Ideologie. Und dazwischen nahm sie noch an der Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig teil. Unklar, wie genau ihre Beziehung zum Ehepaar aussieht. Für alles wurde sie kritisiert.

Zur Kritik geäussert hat sie sich bisher nicht. Aber nun lässt ein Interview mit der Schauspielerin im «Wall Street Journal» vermuten: Es könnte alles kalkuliert sein. Als die Journalistin sie fragt, ob sie strategisch denke, wenn sie solche Kampagnen mache, antwortet sie: «Ja, sehr.» Zu den einzelnen Kampagnen äusserte sie sich nicht.

Sie macht viel, nicht alles kommt an

Sweeney arbeite gerne, heisst es. «Es ist toll, das zu tun, was man liebt», sagt sie, «dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an, und man möchte es die ganze Zeit tun.» Sie bekomme Angst, wenn sie nur daran denke, ein paar Tage freizunehmen. Also nutze sie alle Chancen, die sie erhält, schreibt das «Wall Street Journal» Das sind viele. «Nicht alles kommt an», heisst es weiter.

Festhalten lässt sich: Sweeney ist eine der bestbezahlten Schauspielerinnen ihrer Generation. Das Badewasser war innert kürzester Zeit ausverkauft und wird inzwischen für bis zu 1500 Dollar (rund 1214 Franken) weiterverkauft. Die Aktien der Jeans-Marke, für die sie Werbung machte, hat in den Tagen nach der Veröffentlichung der Kampagne um 10 Prozent zugelegt.

