Neues Enthüllungsbuch Schickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?

Bruno Bötschi

13.8.2025

Bei der Beeerdigung ihrer Mutter im September 2022 war noch traute Dreisamkeit: König Charles III., Prinzessin Anne und Prinz Andrew folgen dem Sarg von Königin Elizabeth II.
Bei der Beeerdigung ihrer Mutter im September 2022 war noch traute Dreisamkeit: König Charles III., Prinzessin Anne und Prinz Andrew folgen dem Sarg von Königin Elizabeth II.
Bild: Phil Noble/PA Wire/dpa

Morgen erscheint das neue Enthüllungsbuch über Prinz Andrew. Für die britische Königsfamilie kommt der Skandal zur Unzeit. Bereits fordern Adelsexperten, dass der Bruder von König Charles ins Exil gehen soll.

Bruno Bötschi

13.08.2025, 10:26

13.08.2025, 10:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das neue Enthüllungsbuch «Entitled», welches am morgigen Donnerstag in den Buchhandel kommt, belastet laut der britischen Presse Prinz Andrew schwer.
  • Historiker Andrew Lownie soll in seinem Werk den zweitältesten Sohn der 2024 verstorbenen Queen Elizabeth II. als «sexbesessen und vulgär» beschreiben.
  • Noch ist das Buch nicht zu kaufen, doch schon fordern erste Adelsexpert*innen, dass sich die Königsfamilie nun definitiv von Andrew lossagen müsse.
  • «Was wir jetzt erfahren, zerstört jeglichen Rest an Glaubwürdigkeit und macht Prinz Andrew zu einer Persona non grata», erklärt ARD-Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow.
Mehr anzeigen

Am morgigen Donnerstag, den 14. August, erscheint das neue Enthüllungsbuch über Prinz Andrew. Das Werk von Historiker Andrew Lownie sorgt bereits im Vorfeld für mächtig Wirbel auf der britischen Insel.

Laut der «Daily Mail» beschäftigt sich das Buch mit dem Titel «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» unter anderem mit den «Geheimnissen und Skandalen» von Prinz Andrew.

Es heisst, Lownie beschreibe Andrew, den zweitältesten Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II., in seinem Buch als «sexbesessen und vulgär» – und mache ihm den Missbrauch seines königlichen Status' zum Vorwurf.

Gerüchteküche brodelt. Plant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Gerüchteküche brodeltPlant Prinz Andrew eine Flucht nach Abu Dhabi?

Der 2019 verstorbene US-amerikanische Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll einst über Andrew gesagt haben: «Wir sind beide notorisch sexsüchtig. Er ist der einzige Mensch, den ich kenne, der noch mehr davon besessen ist als ich.»

Das Buch zerstört den Rest an Glaubwürdigkeit von Andrew

Noch ist das Buch nicht zu kaufen, doch Adelsexpert*innen fordern bereits, dass sich die britische Königsfamilie nun definitiv von Prinz Andrew lossagen und sich klar von ihm distanzieren soll.

«Was wir jetzt erfahren, zerstört jeglichen Rest an Glaubwürdigkeit und macht Prinz Andrew zu einer Persona non grata», erklärt ARD-Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow gegenüber t-online.

Und weiter: «Warum blieb das anscheinend rücksichtslose und blasierte Verhalten von Andrew in- und ausserhalb des Palastes ohne sichtbare Konsequenzen?»

Enthüllungsbuch über Prinz Andrew. Lieblingssohn der Queen soll «sexbesessen und vulgär» sein

Enthüllungsbuch über Prinz AndrewLieblingssohn der Queen soll «sexbesessen und vulgär» sein

In diesem Zusammenhang erinnert die 62-Jährige an die Untersuchungen innerhalb des Palastes gegen Herzogin Meghan, die Frau von Prinz Harry, als sich Palastmitarbeitende über den Umgangston beschwert haben sollen.

Die Königsfamilie sollte sich nicht mehr mit Andrew zeigen

Das britische Königshaus nahm in der Vergangenheit traditionell nie Stellung zu Buchveröffentlichungen. Doch diesmal sei Handeln dringend notwendig, glaubt Leontine Gräfin von Schmettow.

Laut der Adelsexpertin könnte Prinz Andrew der Titel und die Anrede ‹Königliche Hoheit› endgültig entzogen werden. Ebenso könnte König Charles unter gewissen Bedingungen seinem Bruder den altehrwürdigen Garter-Orden aberkennen, der ein persönliches Geschenk des Monarchen ist.

Von Schmettow sagt gegenüber t-Online, wie wichtig jetzt eine sichtbare Distanzierung wäre. «Die Königsfamilie ist gut beraten, sich nun nicht mehr öffentlich mit Andrew zu zeigen.»

Andere Adelsexperten gehen mit ihren Forderungen sogar noch deutlich weiter und erklären, dass Prinz Andrew jetzt ins Exil geschickt werden müsse.

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Biker vs. Hundehalter: «Ein Velofahrer schlug meiner Freundin ins Gesicht» – «Es hat einige verrückte Hündeler»

Frei laufende Hunde und Velofahrer*innen – das birgt Konfliktpotenzial. Besonders kompliziert ist auf der Allmend in Zürich. Zusammenstössen und verbale Übergriffe gehören dort zur Tagesordnung. blue News war vor Ort.

26.06.2025

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Inside Buckingham Palace. «Er hört nicht auf, Handgranaten auf die Windsors zu werfen»

Inside Buckingham Palace«Er hört nicht auf, Handgranaten auf die Windsors zu werfen»

