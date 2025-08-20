  1. Privatkunden
«Wie kommen Sie in mein Bett?!» Schlagerstar Claudia Jung berichtet im ZDF von skurrilem Erlebnis

Lea Oetiker

20.8.2025

Schlagersängerin Claudia Jung berichtete im ZDF bei «Volle Kanne» von einer skurrilen Begegnung in ihrem Hotelzimmer.
Schlagersängerin Claudia Jung berichtete im ZDF bei «Volle Kanne» von einer skurrilen Begegnung in ihrem Hotelzimmer.
Teleschau/ ZDF

Am Mittwochmorgen sass Schlagersängerin Claudia Jung gut gelaunt im ZDF-Magazin «Volle Kanne». Was sich die Musikerin kaum anmerken liess: Hinter ihr lag eine turbulente Nacht.

Teleschau

20.08.2025, 15:43

20.08.2025, 15:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Claudia Jung landete wegen einer Hotelpanne nachts in einem Zimmer mit einem fremden Mann.
  • Beide waren erschrocken, sie wechselte das Zimmer und nahm die Situation mit Humor.
  • In ihr Zimmer geschlichen hatte sich der Mann jedoch nicht.
Mehr anzeigen

Schlagersängerin Claudia Jung (61) war am Mittwochmorgen im ZDF-Service-Magazin «Volle Kanne» zu Gast. Bevor es jedoch um ihre berufliche Vita ging, interessierte Moderator Florian Weiss ein ganz anderes Thema: «Bevor wir über das Lied deines Lebens sprechen, müssen wir erst einmal über die Nacht deines Lebens sprechen», beginnt er und hakt bei der Sängerin nach: «Sie war kurz und es lag ein fremder Mann in einem Hotelbett, das eigentlich dir zugestanden hätte?!» Jung reagiert mit einem lauten Lachen, bestätigt aber: «Ja, absolut!»

Wie die Musikerin erzählt, sei sie vor ihrem Besuch in dem ZDF-Magazin am späten Abend aus München angereist. Als sie dann im Hotel einchecken wollte, kam es offenbar zu einem verhängnisvollen Fehler. «Nachdem ich dann endlich mein Hotelzimmer hatte, komm ich da rein und da lag jemand in meinem Bett», berichtet die 61-Jährige fassungslos.

In ihr Zimmer geschlichen hatte sich der Mann jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Denn er sei, so erzählt Claudia Jung, «genauso erschrocken wie ich» gewesen. Mehr noch vermutet die Sängerin, der Mann habe bereits geschlafen und sei dementsprechend völlig geschockt gewesen, als plötzlich jemand im selben Zimmer stand.

«Wie kommen Sie in mein Bett?!»

«Der ist aufgesprungen und hat geschaut, wie eine Kuh, wenn's donnert», schildert Claudia Jung und bringt Moderator Florian Weiss dazu, laut loszulachen. Die Sängerin habe das Zimmer fluchtartig wieder verlassen, der Mann habe ihr dennoch aufgebracht hinterher geschrien, wie sie denn in sein Zimmer gekommen sei. Die trotzige Antwort der Musikerin: «Mit meinem Schlüssel! Und ich könnte genauso gut fragen: ‹Wie kommen Sie in mein Bett?!›»

Während der Mann durchaus aufgebracht schien, gesteht Jung, sie habe die skurrile Situation amüsiert: «Ich bin hinterher noch eine Stunde kichernd im Bett gesessen!», erzählt sie. An der Rezeption sei ihr direkt ein neues Zimmer zugewiesen und sich «tausendmal» entschuldigt worden. Claudia Jung fasst es mit den Worten zusammen: «Das sind so die kleinen netten Geschichten am Rande, die das Leben schreibt.»

«Volle Kanne»-Moderator Florian Weiss ist immer noch völlig fassungslos über die Anekdote seines Gastes: «Also, was unsere Gäste und die Hotelübernachtungen angeht, hatten wir ja schon alles, aber das glaube ich noch nicht!» Jung nimmt es gelassen: «Irgendwann ist immer das erste Mal.»

Ein Wochenende in Los Angeles

Ein Wochenende in Los Angeles

Dieses Mal zeigt dir Stuntfrau Simone Bargetze, wie sie ihre Wochenenden in Los Angeles verbringt. Dabei trifft sie auf Promis, ist bei einem Musikvideo-Dreh dabei und zeigt ihr Lieblings-Diner.

09.04.2025

