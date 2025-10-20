  1. Privatkunden
«Lange habe ich geschwiegen» Schlagerstar Annemarie Eilfeld macht trauriges Baby-Geständnis

Julian Weinberger

20.10.2025

Annemarie Eilfeld hat vor zwei Jahren ihr ungeborenes Kind verloren.
Annemarie Eilfeld hat vor zwei Jahren ihr ungeborenes Kind verloren.
Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

«Ich habe mich geschämt»: Via Instagram hat Annemarie Eilfeld ihre Fehlgeburt öffentlich gemacht. Der schwere Verlust hat bei dem Schlagerstar tiefe Wunden hinterlassen.

Redaktion blue News

20.10.2025, 21:06

20.10.2025, 21:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Vor zwei Jahren musste Annemarie Eilfeld einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen: Sie erlitt eine Fehlgeburt.
  • In einem Instagram-Post machte Eilfeld den tragischen Einschnitt in ihr Leben nun öffentlich.
  • Mit bewegenden Worten formulierte die Schlagersängerin eine Liebeserklärung an das ungeborene Baby.
Mehr anzeigen

Trauriges Geständnis von Annemarie Eilfeld: Die Schlagersängerin hat via Instagram öffentlich gemacht, dass sie vor zwei Jahren mit einer Fehlgeburt fertigwerden musste. «Lange habe ich darüber geschwiegen, habe mich geschämt und teilweise sogar schuldig gefühlt», schrieb Eilfeld bei Instagram.

«Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen», doch das sei bislang nicht passiert. «Leiser – aber immer noch da. Nach über zwei Jahren.»

Zu dem Statement postete die Sängerin ein Video, das eine emotionale Achterbahn zeigt: vom positiven Schwangerschaftstest und einem Ultraschallbild bis zu einer Kerze im Wald.

«Du wirst für immer ein Teil von uns sein»

«Oft frage ich mich, wer du geworden wärst», richtet sich die 35-Jährige in dem bewegenden Post an ihr ungeborenes Kind. «Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte.» Das Baby wäre das zweite Kind Eilfelds gewesen – nach ihrem Sohn Elian. Doch statt der anvisierten Geburt im Mai 2024 blieb nach der Fehlgeburt nur eine grosse Leere zurück.

«Manchmal tragen wir unsere Trauer unsichtbar, weil wir glauben, sie allein ertragen zu müssen. Heute möchte ich dich sichtbar machen – wenn auch nur in Worten», sendete Eilfeld ihrem Ungeborenen nun eine öffentliche Liebeserklärung – und versicherte: «Du wirst für immer ein Teil von mir und uns sein.»

Eilfeld geht seit 2017 gemeinsam mit Tim Sandt durchs Leben. Ihr Verlobter ist auch der Vater von Sohn Elian. 2020 meisterte das Paar die Herausforderung in der TV-Show «Das Sommerhaus der Stars». Das Reality-TV-Format hatte in der Vergangenheit schon so manches Paar auseinandergebracht.

