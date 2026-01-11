Erich von Däniken auf einer Aufnahme von 2006. (Archivbild) sda

Erich von Däniken ist tot – der Schweizer Autor und Publizist starb am Samstag im Alter von 90 Jahren. Ein Vertreter gab die Nachricht bekannt, die Tochter von Dänikens bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren im Spital von Interlaken verstorben, wie seine Tochter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Mit seinem Bestseller «Erinnerungen an die Zukunft» wurde von Däniken weltweit bekannt und prägte die Diskussion über ausserirdisches Leben mit – seine Thesen blieben jedoch umstritten.

Der gebürtige Aargauer veröffentlichte zahlreiche Bücher, Filme und Serien und baute sich über Jahrzehnte ein internationales Publikum auf. Mehr anzeigen

Der Schweizer Buchautor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone/SDA schreiben.

Die Todesmeldung auf der Seite von Erich von Däniken. daniken.com

Cornelia von Däniken sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben. Die Nachricht vom Tod des weltbekannten Schweizer Autors und Publizisten findet sich auch auf Webseiten, welche Erich von Däniken gewidmet sind.

Seine Bücher waren umstritten

Als umstrittener Götterforscher machte sich Erich von Däniken weltweit einen Namen. Seine Bücher verkauften sich millionenfach. Von Däniken wurde am 14. April 1935 im aargauischen Zofingen geboren.

Mit «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 löste von Däniken einen Science-Fiction-Boom aus und eroberte die Bestsellerlisten.

Dem Erstling folgten zahlreiche weitere Bücher, Dokumentarfilme und Fernsehserien. Aus dem Hobbyforscher von Däniken wurde ein Unternehmer, später gründete er eine Stiftung.