  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er wurde 90 Jahre alt Schriftsteller Erich von Däniken tot

Carlotta Henggeler

11.1.2026

Erich von Däniken auf einer Aufnahme von 2006. (Archivbild)
Erich von Däniken auf einer Aufnahme von 2006. (Archivbild)
sda

Erich von Däniken ist tot – der Schweizer Autor und Publizist starb am Samstag im Alter von 90 Jahren. Ein Vertreter gab die Nachricht bekannt, die Tochter von Dänikens bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Keystone-SDA

11.01.2026, 12:54

11.01.2026, 13:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren im Spital von Interlaken verstorben, wie seine Tochter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.
  • Mit seinem Bestseller «Erinnerungen an die Zukunft» wurde von Däniken weltweit bekannt und prägte die Diskussion über ausserirdisches Leben mit – seine Thesen blieben jedoch umstritten.
  • Der gebürtige Aargauer veröffentlichte zahlreiche Bücher, Filme und Serien und baute sich über Jahrzehnte ein internationales Publikum auf.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Buchautor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone/SDA schreiben. 

Erich von Däniken wurde 90 Jahre alt.

Die Todesmeldung auf der Seite von Erich von Däniken.
Die Todesmeldung auf der Seite von Erich von Däniken.
daniken.com

Cornelia von Däniken sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben. Die Nachricht vom Tod des weltbekannten Schweizer Autors und Publizisten findet sich auch auf Webseiten, welche Erich von Däniken gewidmet sind.

Seine Bücher waren umstritten

Als umstrittener Götterforscher machte sich Erich von Däniken weltweit einen Namen. Seine Bücher verkauften sich millionenfach. Von Däniken wurde am 14. April 1935 im aargauischen Zofingen geboren.

Mit «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 löste von Däniken einen Science-Fiction-Boom aus und eroberte die Bestsellerlisten.

Dem Erstling folgten zahlreiche weitere Bücher, Dokumentarfilme und Fernsehserien. Aus dem Hobbyforscher von Däniken wurde ein Unternehmer, später gründete er eine Stiftung.

Meistgelesen

Covid-Kredit, Maserati und das Arbeitsrecht: Die Akte des Bar-Betreibers von Crans-Montana
30 Unfälle in 24 Stunden in St. Gallen: Schneepflug trifft 6-Jährige – Spital
Kanton plant hohe Strafen für Impfverweigerer
Norwegische Doppelführung – Meillard als Fünfter nur 0,09 hinter dem Podest
Trump sichert Irans Opposition Hilfe zu – Teheran droht mit Gegenangriff