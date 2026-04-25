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Verurteilter Starkoch bleibt frei Schuhbecks Gesundheitszustand stoppt Haftantritt

Carlotta Henggeler

25.4.2026

Der Münchner Star-Gastronom Alfons Schuhbeck muss – vorerst – nicht ins Gefängnis zurück. 
Der Münchner Star-Gastronom Alfons Schuhbeck muss – vorerst – nicht ins Gefängnis zurück. 
KEYSTONE (Archivbild)

Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht zurück ins Gefängnis: Die Haftunterbrechung des 76-jährigen Starkochs wurde laut Staatsanwaltschaft bis Anfang September 2026 verlängert – wegen seines Gesundheitszustands.

Carlotta Henggeler

25.04.2026, 20:04

25.04.2026, 20:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alfons Schuhbeck muss vorerst nicht zurück ins Gefängnis, da seine Haftunterbrechung wegen Krankheit bis Anfang September 2026 verlängert wurde. Ein Gutachten bescheinigt, dass er aktuell nicht haftfähig ist.
  • Der 76-Jährige leidet an einer Krebserkrankung und steht unter intensiver medizinischer Betreuung.
  • Schuhbeck wurde 2025 zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, unter anderem wegen Betrugs und Insolvenzdelikten. Ob er danach die Strafe antreten muss, wird zu einem späteren Zeitpunkt neu geprüft.
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Der Münchner TV-Star-Koch und Gastronom bleibt – vorerst – auf freiem Fuss. Der 76-Jährige ist zu krank für eine Rückkehr. 

Die Staatsanwaltschaft München begründet die Verlängerung der Haftunterbrechung mit einem medizinischen Gutachten: Ein beauftragter Sachverständiger kommt zum Schluss, dass Alfons Schuhbeck derzeit nicht haftfähig ist – selbst eine Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt mit Krankenabteilung sei aktuell nicht möglich. Laut «Bild.de» wurden dafür sämtliche Arztberichte ausgewertet.

Der einstige Starkoch war im Juli 2025 vom Landgericht München I zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt worden – unter anderem wegen Betrugs, Subventionsbetrugs, Insolvenzverschleppung und Untreue.

Schuhbeck steht unter intensiver medizinischer Betreuung

Bereits im Juni 2025 hatte sein Anwalt im Prozess die Krebserkrankung öffentlich gemacht. Schuhbeck leide an einer unheilbaren, fortschreitenden Krankheit, die ihn körperlich und psychisch stark belaste. Trotz der Operation konnte nicht der gesamte Tumor entfernt werden.

Nach Informationen der «Bild» steht Schuhbeck weiterhin unter intensiver medizinischer Betreuung, teils auch im Spital. Dennoch gebe er sich kämpferisch.

Neue Kraft schöpfe er aus kleinen Momenten im Alltag – etwa bei Besuchen von Freunden oder Treffen mit dem FC Bayern, für den er früher kochte.

Ob die Haft nach dem 4. September 2026 fortgesetzt wird, soll gemäss Staatsanwaltschaft zu einem späteren Zeitpunkt erneut geprüft werden.

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