Nach dem Aus für «G&G» erzählen Jennifer Bosshard und Michel Birri blue News, welche Begegnungen sie prägten, warum der Abschied schmerzt – und weshalb Stillstand keine Option ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Aus von «G&G» blicken Jennifer Bosshard und Michel Birri mit Wehmut auf die prägende Zeit beim SRF-Format zurück, aber auch Zuversicht in Zukunft.

Trotz Unsicherheiten und Veränderungen haben beide neue Pläne: Bosshard moderiert weiter und plant eine Weiterbildung, Birri spielt Theater und bleibt beim Radio aktiv.

Zudem verraten sie blue News, welches «G&G»-Interview ihr emotionalstes war.

Was war euer erster Gedanke, als ihr von der Absetzung erfahren habt?

Jennifer Bosshard: Mein erster Gedanke war: «Ah, ich hab’s geahnt». Seit ich vor acht Jahren als Praktikantin bei G&G angefangen habe, wurde immer wieder über eine mögliche Absetzung gesprochen. Die Sendung war ständig unter Beschuss – das Damoklesschwert hing permanent über uns. Wir haben einige Sparrunden und sogar die No-Billag-Initiative überlebt. Wir waren mit Kulturschaffenden damals aktiv an der Ablehnung beteiligt. Klar, es tut weh, aber wir wollen nicht jammern. Wir möchten ehren, was wir mit unserem Team erreicht haben.

Michel Birri: Ich dachte: «Scheisse, kann das sein?» Aber auch für mich war klar: Jetzt nicht versinken – nach vorne schauen.

Welche Begegnung hat euch bei «Gesichter&Geschichten» am meisten berührt?

Bosshard: Das ist eine schwierige Frage. Wir hatten in jeder Sendung einen Gast, zudem waren diese total unterschiedlich – von der Bundesrätin und Jetsetterin über den Sportler bis zum Schauspieler – die Bandbreite ist riesig. Ein Wow-Moment war mein Interview mit der damaligen Bundesrätin Simonetta Sommaruga zum Weltfrauentag in Bern. Mit ihr konnte ich über die Situation der Frauen in der Schweiz reden, das war ein grosses Highlight für mich.

Birri: Für mich war es das Interview mit Pamina zum Welt-Downsyndrom-Tag. Sie ist die Tochter einer Mitarbeiterin. Gespräche mit Kindern sind nicht einfach, aber durch meine Erfahrung im Kinderfernsehen war ich gut vorbereitet. Pamina hat das Studio im Sturm erobert – locker, herzlich, berührend. Die Rückmeldungen vom Publikum waren zudem überwältigend.

Bosshard: Und dein Interview mit Jacqueline Badran? (lacht)

Birri: Ja, davor hatte ich Herzklopfen und Respekt. Man kennt sie aus den Medien. Bei uns ging es um ihr Buch und nicht um Politik. Das lief dann ganz gut.

Jennifer Bosshard, du hast sogar Brad Pitt an der Berlinale interviewt. Für viele ein Traum. Wie war das?

Bosshard: Es war ein Kampf. Hunderte Journalist*innen aus aller Welt wollten mit ihm sprechen. Du bekommst da keinen Interviewslot – du musst dich durchsetzen. Ich habe sehr lange warten müssen. Dann auf dem Carpet geschrien, gekämpft und meine Ellbogen einsetzen müssen. Ich wusste, ich darf nicht ohne ein Interview auf die Redaktion zurück, sonst gibt’s einen Rüffel. Yes, ich habe es geschafft und war richtig stolz.

Wird euer Podcast «b&b» jetzt eine Art «G&G»-Spinoff?

Birri: Jetzt ist erst mal Sommerpause angesagt – wir brauchen Ferien. Danach schauen wir weiter. Wir sind offen für alles, und die Resonanz war gut.

Bosshard: Es würde sich thematisch dann mehr um uns drehen. Wir sind ja beide auch mehr als nur «G&G». Wir haben beide noch einige weitere Interessen.

Ihr habt euren Podcast angeblich ohne Absprache mit den SRF-Chefs lanciert?

Bosshard: Das stimmt so nicht ganz. Wir haben es mit unserer direkten Vorgesetzten abgesprochen, halt nicht mit der obersten Führung.

Habt Ihr nach dem Lichterlöschen im «G&G»-Studio Angst, in ein Loch zu fallen?

Birri: Wäre jetzt November statt Sommer, wäre es wohl noch viel härter. So ist es eigentlich okay: Man kann Leute treffen, an Openairs gehen – das lenkt ab. Das Loch kommt vielleicht später. Ich bin ja weiterhin beim Radio angestellt, einige Events stehen noch an. Wir moderieren Talks und Veranstaltungen. Am meisten werde ich das Team vermissen. Ich bin ein geselliger Mensch, ich brauche Leute um mich herum. Vielleicht bereite ich meine Eventmoderationen künftig in einem Co-Working-Space – wer weiss.

Bosshard: Ich bin momentan mit tausend anderen Dingen beschäftigt: Ich bin schwanger, ich zügle – ich habe gar keine Zeit. Und ich bin gut aufgestellt, moderiere weiterhin Events. Was sicher kommen wird, ist eine gewisse Wehmut über den Abschied.

Michel Birri, im Podcast sagst du, du kannst schlecht mit Veränderungen umgehen. Wie geht’s dir jetzt?

Birri: Immer noch schlecht, denn ich bin ein Gewohnheitsmensch. Ich fahre seit Jahren nach Davos Ski, wohne seit Ewigkeiten in Baden, bestelle immer das Gleiche beim Thai. Ich bin allerdings gut im Verdrängen (lacht).

Bosshard: Auch nicht mein Lieblingsthema. Aber ich versuche, Veränderungen mit Sinn zu füllen. Jammern bringt nichts. Vertrauen aufs Leben – es gibt nicht nur einen Weg.

Habt ihr bei «G&G» je die Sinnhaftigkeit vermisst?

Bosshard: Gar nicht. Wir waren im Studio und im Dialog mit Menschen – ich konnte aus jedem Gespräch etwas lernen. Das war so wertvoll und schön. Ein echtes Privileg. Ich habe das überhaupt nicht vermisst.

Birri: Es gab Menschen, die mir gesagt haben, G&G sei für sie wie ein Schlüsselloch gewesen – ein Blick in die Welt der Kultur. Im Bernhard-Theater hat mir einmal eine Frau erzählt: Dank euch habe ich das Theater für mich entdeckt, gehe heute viel häufiger an Anlässe.

Was plant ihr für die Zukunft?

Birri: Ich spiele im Herbst bei «Räuber Hotzenplotz» mit – sieben Vorstellungen. Mal schauen, wie viel Text ich bekomme, das Drehbuch habe ich noch nicht. Vielleicht liegt mir Theater ja.

Bosshard: Anfangs hatte ich eine kleine Krise – schwanger und ohne festen Job. Aber ich habe schon neue Aufträge nach dem Mutterschutz. Und ich plane eine Weiterbildung. Was genau, kläre ich gerade mit SRF.

Eine Art Rückblick mit den besten G&G-Momenten? Sehen wir zum Beispiel die legendäre Szene mit Bellers-Cüpli-Eklat nochmals?

Birri: Nein, das haben wir schon in der Jubiläumssendung gezeigt. Ich will nicht zu viel verraten, lasst euch überraschen. Es lohnt sich!

