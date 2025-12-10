  1. Privatkunden
Schwedische Prinzessin Sofia traf Epstein mehrmals

Carlotta Henggeler

10.12.2025

Prinzessin Sofia traf Epstein einige Male. 
Prinzessin Sofia traf Epstein einige Male. 
-/Königlicher Hof von Schweden/dpa

Der Epstein-Skandal reicht bis ins schwedische Königshaus. Eine frühere Vertraute von Prinzessin Sofia stand Epstein nahe – der Hof bestätigt mehrere Treffen.

Carlotta Henggeler

10.12.2025, 13:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der schwedische Königshof hat bestätigt, dass Prinzessin Sofia mehrfach dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vorgestellt wurde.
  • Die Kontakte stammen aus Sofias Zeit in den USA vor ihrer Ehe, als sie sich in internationalen Gesellschaftskreisen bewegte.
  • E-Mails belegen, dass eine Vertraute Sofias Epstein vorschlug, sie zu treffen, und Epstein sie sogar in die Karibik einladen wollte.
Nach der Affäre um Ex-Prinz Andrew sorgen nun auch Enthüllungen aus der schwedischen Königsfamilie für Aufmerksamkeit: Der Hof bestätigt, dass Prinzessin Sofia dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein mehrfach vorgestellt wurde.

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Carl Philip (46) führte Sofia (41) ein völlig anderes Leben. Sie arbeitete als Model, nahm an Miss-Wahlen teil und war Teil der Realityshow «Paradise Hotel». Später zog sie in die USA und studierte am New York Institute of English and Business, wo sie Kurse in Buchhaltung, Projektentwicklung und weiteren Wirtschaftsbereichen belegte.

Während dieser Jahre in New York bewegte sich Sofia in internationalen Gesellschaftskreisen und lernte zahlreiche Persönlichkeiten der High Society kennen – darunter auch Jeffrey Epstein. Dass die heutige Mutter von vier Kindern ihm «einige Male vorgestellt» wurde, bestätigte der Palast nun auf Anfrage verschiedener Medien. 

Dokumente belegen Verbindung

Laut der schwedischen Tageszeitung «Dagens Nyheter» belegen mehrere Dokumente eine Verbindung zwischen Prinzessin Sofia und dem verurteilten Sexualstraftäter. Die Zeitung stützt sich auf einen E-Mail-Verlauf zwischen Epstein und der Finanzexpertin Barbro Ehnbom, die damals auch mit Sofia in Kontakt stand.

In einer Mail aus dem Jahr 2005 informierte Ehnbom Epstein über Sofia und fragte, ob er sie kennenlernen wolle. Epstein antwortete, er befinde sich in der Karibik – Sofia könne ihn dort «für ein paar Tage besuchen», er würde ihr ein Ticket schicken.

Das Leben von Jeffrey Epstein

Das Leben von Jeffrey Epstein

Der US-Finanzier und verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein pflegte einflussreichen Kontakte in Politik, Wirtschaft und Entertainment. 2019 wurde er erneut verhaftet. Doch Wochen später starb er unter ungeklärten Umständen in seiner Zelle.

28.11.2025

