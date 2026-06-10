Schwedischer König Carl Gustaf von Liebesfrage überrumpelt

Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia treffen im Königlichen Theater ein. Der Gala-Event fand anlässlich des 50-jährigen Thronjubiläums der damaligen dänischen Königin Margrethe II. im September 2022 statt. (Archivbild) KEYSTONE

Öffentliche Anlässe und Reden halten gehören für König Carl Gustaf zum täglichen Business. Doch ausgerechnet eine Liebesfrage über seinen Verlobungs-Jubiläum erwischt ihn auf dem falschen Fuss.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia feiern 2026 ihren 50. Verlobungstag. Auf die Frage nach den Jubiläumsplänen reagierte der König überraschend unvorbereitet.

Das royale Paar heiratete im Sommer 1976.

Königin Silvia nahm die spontane Antwort ihres Mannes mit Humor. Sie lächelte und legte ihm während des Interviews scherzhaft die Hand auf die Schulter. Mehr anzeigen

Die Agenda von König Carl XVI. Gustaf von Schweden ist gespickt mit öffentlichen Reden und Terminen aller Art. Als langjähriges Staatsoberhaupt ist er medienerprobt und gilt als geübter Kommunikator, der bei öffentlichen Auftritten meist souverän und eloquent wirkt.

Doch bei einem Interview mit dem schwedischen Königspalast-Experten Anders Pihlblad zu seinem 50. Verlobungstag fehlten ihm die Worte.

Am 19. Juni 1976 heiratete der skandinavische Royal die bürgerliche Silvia Renate Sommerlath in einer pompösen Feier in Stockholm.

Während des Staatsbesuchs in Polen im März wollte Royalexperte Anders Pihlblad von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia wissen, wie sie ihren 50. Verlobungstag feiern werden. Die überraschend ehrliche Antwort des schwedischen Monarchen: «Hoppla, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich habe im Moment einfach zu viel zu tun.»

Im Rahmen ihres Jubiläums gewährten König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia seltene Einblicke in ihr Privatleben. Für eine am 8. Juni 2026 ausgestrahlte TV4-Sondersendung begleitete Royal-Experte Anders Pihlblad das Paar bei mehreren Terminen. Dabei sprachen die beiden über gemeinsame Erinnerungen und erzählten persönliche Anekdoten aus über fünf Jahrzehnten Beziehung, berichtet «Gala.de».

Königin Silvia kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen und legt ihrem Königsgemahl lächelnd die Hand auf die Schulter.

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