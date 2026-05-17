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Nur 15 Punkte fehlen So knapp verpasste die Schweiz den ESC-Finaleinzug

SDA

17.5.2026 - 18:41

Nur gerade 15 Punkte fehlten Veronica Fusaro für den Finaleinzug. 
Nur gerade 15 Punkte fehlten Veronica Fusaro für den Finaleinzug. 
Keystone (Archivbild)

«Tougher Song»: Die Schweiz hat den Einzug ins ESC-Finale haarscharf verpasst – nur 15 Punkte fehlten. Vom Publikum gab es mehr Punkte als von der Jury.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

17.05.2026, 18:41

17.05.2026, 18:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz verpasste den Einzug in den ESC-Final nur knapp.
  • Laut der nun veröffentlichten Rangliste fehlten Veronica Fusaro nur 15 Punkte für die Qualifikation.
  • Fusaro räumte nach dem Halbfinal ein, «Alice» sei ein «tougher Song» für den Wettbewerb gewesen.
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Die Schweiz hat den Einzug in den ESC-Final nur knapp verpasst. Wie aus der am Sonntag veröffentlichten Rangliste hervorgeht, fehlten der Thunerin Veronica Fusaro mit ihrem Song «Alice» nur 15 Punkte für die Qualifikation. Sie belegte hinter Zypern den undankbaren 11. Platz.

Gemäss der Webseite des Eurovision Song Contest erhielt die Schweiz beim 2. Halbfinal am Donnerstagabend 108 Punkte, 60 aus dem Publikum und 48 von der Jury. Für den Finaleinzug wäre der 10. Platz nötig gewesen, den Zypern mit 122 Punkten erreichte. Im 1. Halbfinal hätte die Schweizer Punktzahl für den 8. Platz gereicht.

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Rockballade als Wagnis

Ausschlaggebend für das Ausscheiden dürfte vor allem der Song gewesen sein. Die Rockballade «Alice» unterschied sich deutlich von vielen anderen Beiträgen. Fusaro räumte nach dem Halbfinal selbst ein, es sei ein «tougher Song» für den Wettbewerb gewesen.

Gewonnen hat den diesjährigen ESC in Wien zum ersten Mal Bulgarien mit dem Siegersong «Bangaranga» der Musikerin Dara. Sie erhielt dafür am Schluss 516 Punkte.

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