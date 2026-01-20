  1. Privatkunden
«Adieu Heimat» Schweizer Auswanderer lebt gefährlich – er badet mit Kaiman

Carlotta Henggeler

20.1.2026

Von der Kaiman-Begegnung zur Kakaobohne: In Suriname kämpfen Brigitte und Stefan für ihren Schoggitraum – während in Berlin und auf Mallorca andere Schweizer ihre ganz eigenen Wege gehen. 

Carlotta Henggeler

20.01.2026, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Suriname geraten die Schweizer Auswanderer Brigitte und Stefan bei der Teichreinigung und beim Schwimmen nahe an einen Kaiman und eine Anaconda.
  • Ihr Schokoladenprojekt schreitet trotz technischer und personeller Rückschläge voran, erste Kontakte mit Produzenten geben Hoffnung.
  • In Berlin startet der Bündner Sandro mit Unterstützung einer Schauspielerin seine Comedy-Karriere als «Technopapst», während auf Mallorca Tierschützerin Farah den Umzug von 300 Tieren meistern muss.
Mehr anzeigen

Kaiman-Alarm bei Luzernern in Suriname

Im südamerikanischen Suriname wollen Brigitte und Stefan einen Teich säubern – und dabei kommt der Pensionär aus Luzern einem Kaiman gefährlich nahe. Auch Brigitte hatte im Tümpel bereits eine tierische Begegnung der anderen Art. Sie badete neben einer Anaconda. Glück im Unglück für beide – sie kommen heil davon.

Derweil arbeiten die beiden Schweizer Auswanderer mit Hochdruck an ihrem neuen Projekt. Aus Kakaopflanzen soll dereinst Schoggi aus Suriname entstehen. Bei einem Schokoladen-Tasting bei einem Hersteller in der Nähe können sie einen wertvollen Kontakt knüpfen. Der Schokoladenfabrikant könnte sich vorstellen, mit Brigitte und Stefan zusammenzuspannen. Doch vorher gilt es, das Land auf dem Anwesen optimal aufzubereiten. Doch da gibt es Hindernisse – der eingesetzte Bauführer lässt die Arbeit stehen, ein kaputter Traktor hat Priorität. Gut, haben Brigitte und Stefan keinen Stress, ihre Pläne voranzutreiben. 

Bei einer Bekannten im Ort erfahren die beiden Auswanderer, dass um die 200 Plantagen zur Kolonialzeit in Schweizer Hände waren. Ein gutes Omen für die Pläne der beiden?

Technopapst Sandro will Berliner Comedyszene erobern

Ganz andere Pläne hat der Bündner Sandro, der zuletzt in Zürich arbeitete und lebte. 

In Berlin will er sich als Stand-Up-Comedian einen Namen machen. Für sein Vorhaben lässt er sich von der Schweizer Auswandererin Jenifer Mulinde-Schmid auf die Sprünge helfen. Beim Vorsprechen bei der Schauspielerin und Gastronomin wird klar: Sandro muss noch einiges an seinen Jokes arbeiten. Doch Sandro gibt sich kämpferisch und lässt nicht locker. 

Bei einem Besuch in der Disco hat er eine Blitz-Idee. Sandro will sich fortan als Comedian Technopapst nennen und im passenden Outfit auf die Bühne. In einem Fetisch-Shop findet er das passende Kostüm. 

Wird seine Idee zum ersehnten Gamechanger – oder zum riskanten Fehlgriff, der beim Publikum durchfällt? Die Antwort darauf liefern die kommenden Folgen.

Tierschützerin Farah steht stressiger Umzug bevor auf Mallorca

Auf Mallorca geht es stressig zu und her. Tierschützerin Farah muss den Umzug ihrer Finca planen. 300 Tiere bekommen ein neues Zuhause. Ein solcher Transport muss gut organisiert sein, denn sie hat nur für diesen einen Tag die Bewilligung dafür. 

Schafft sie es, alles rechtzeitig vorzubereiten? Kommen alle Tiere am neuen Ort gut an? Dafür gibt Farah mit ihrer Frau Nadine Vollgas – es muss klappen.

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

TV-Auswanderer Tobias und Michael: «Wir wollen mit unserem Song im ‹Fernsehgarten› auftreten»

Die bekanntesten TV-Auswanderer der Schweiz, Tobias und Michael, haben ihre Boutique geschlossen und wagen Neues: Sie wollen mit ihrem ersten Song «Lass sie reden» ins Showgeschäft – und damit im ZDF-«Fernsehgarten» auftreten. Achtung: Ohrwurm-Alarm.

08.10.2024

