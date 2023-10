Schweizer Bachelors wählen am Sonntag Fabrizio Behrens sucht in der 12. Staffel von «Der Bachelor» seine Traumfrau. Er geht wählen denn: «Jede stimme zählt.» Bild: 3+ Patric Haziri war der Schweizer Bachelor im Jahr 2019. Er geht wählen und ordnet sich politisch selbst in der bürgerlichen Mitte ein. Bild: 3+ Schweizer Bachelors wählen am Sonntag Fabrizio Behrens sucht in der 12. Staffel von «Der Bachelor» seine Traumfrau. Er geht wählen denn: «Jede stimme zählt.» Bild: 3+ Patric Haziri war der Schweizer Bachelor im Jahr 2019. Er geht wählen und ordnet sich politisch selbst in der bürgerlichen Mitte ein. Bild: 3+

Den oder die Auserwählte finden – damit kennen sich die (ehemaligen) Schweizer Bachelors aus. blue News hat nachgefragt, wie sie am Abstimmungssonntag wählen würden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bachelor Fabrizio Behrens muss sich am Sonntag nicht entscheiden, wem er seine Rose gibt, sondern seine Wahlstimme.

Der aktuelle Bachelor Fabrizio und der ehemalige Bachelor aus dem Jahr 2019, Patric Haziri , erzählen blue News, wie sie zum Thema Politik stehen.

Sie finden es wichtig, von ihrem Wahlrecht gebrauch zu machen. Mehr anzeigen

Fabrizio Behrens

Bist du ein politisch interessierter Mensch?

Ich arbeite daran, auf dem Laufenden zu sein und mich immer besser zu informieren.

Was findest du gut an unserem politischen System, was nervt dich?

Da gibt es aber sicher noch Verbesserungspotenzial. An unserem System finde ich gut, dass wir eine gewisse Stabilität haben. Wir haben dadurch einen sehr hohen Lebensstandard, das schätze ich sehr. Weniger gut finde ich, dass es aufgrund des starken Schweizer Franken zu einer Inflation kommt und dadurch hohe Ausgaben entstehen.

Gehst du wählen?

Ja, ich gehe wählen, weil jede Stimme zählt.

Verrätst du, wie du wählst?

Ich bin an dieser Stelle noch unschlüssig, wen ich wählen werde.

Patric Haziri

Bist du ein politisch interessierter Mensch?

Ich involviere mich in der Politik, wie es ein Schweizer Bürger tun sollte. Ich nehme bei Abstimmungen teil und diskutiere gerne mit Freunden und der Familie über die lokale sowie die gesamtschweizerische Politik. Das gibt oftmals interessante Gespräche.

Was findest du gut an unserem politischen System, was nervt dich?

Die Demokratie hat gute und eher negative Seiten, da wirklich jeder mitreden kann. Immer auf alle Bedürfnisse einzugehen ist schlichtweg nicht möglich.

Gehst du wählen?

Ja.

Verrätst du, wie du wählen wirst?

Janine Vannaz von der Mitte ist mir sympathisch. Auch, dass ein Bundesrat Berset sich an einer Street Parade zeigt, war mir sympathisch.

Für mich ist es wichtig, dass Politiker nahe beim Volk bleiben und am Puls des Geschehens sind. Die Glaubwürdigkeit eines Politikers ist für mich das Wichtigste. Deshalb: Wenn jemand im Wahlkampf A verspricht und dann im Amt B plötzlich umsetzen will, sind dies für mich «Red Flags».

Welche Themen sind dir wichtig?

Die Politik ist ja hier, um die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. Generell ein schwieriges Unterfangen.

Vorweg – ich sehe mich bürgerlich in der Mitte. Da wir ein Familienunternehmen haben und natürlich von der Wirtschaftskraft der Schweiz profitieren. Es ist aber schwierig heutzutage sich als Bürger auf dem politischen Spektrum einzuordnen. Da geht es bei mir eher nach den verschiedenen Themenlagen. Beispielsweise das Thema Velofahrer und Autofahrer: Da geht es doch immer um den gesunden Menschenverstand, Weitsicht und langfristiges Denken.

Bei Themen wie der Migration: Ich selbst bin ein Mischlingskind mit Vater aus dem Kosovo und Mutter aus der Schweiz. Da muss man zum einen sehen, dass mit einer wachsenden Schweiz möglicherweise infrastrukturelle Schwierigkeiten entstehen, aber auch sehen, dass wir stets gute Köpfe brauchen, die es natürlich auch im Ausland gibt.

