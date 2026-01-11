Buchautor Erich von Däniken gestorben Erich von Däniken (1935–2026) machte mit seinen Büchern zur Prä-Astronautik ein weltweites Publikum auf sich aufmerksam – zwei davon wurden verfilmt. Hier im Bild Econ-Verleger Erwin Barth von Wehrenalp im August 1974. Bild: KEYSTONE Erich von Däniken ist tot – der Schweizer Autor und Publizist starb am Samstag im Alter von 90 Jahren. Ein Vertreter gab die Nachricht bekannt, die Tochter von Dänikens bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Foto stammt aus dem Jahr 1984. Bild: KEYSTONE Der von Erich von Däniken mitgestaltete Mystery Park in Interlaken zog ab 2003 rund eine Million Besucher an. Das Foto wurde am 23. Mai 2003 in Interlaken im Orient Pavillon aufgenommen. Bild: KEYSTONE 2006 wurde der Mystery Park aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten geschlossen. 2005 hatte von Däniken zur Beschaffung neuer Mittel aufgerufen. Bild: KEYSTONE Buchautor Erich von Däniken gestorben Erich von Däniken (1935–2026) machte mit seinen Büchern zur Prä-Astronautik ein weltweites Publikum auf sich aufmerksam – zwei davon wurden verfilmt. Hier im Bild Econ-Verleger Erwin Barth von Wehrenalp im August 1974. Bild: KEYSTONE Erich von Däniken ist tot – der Schweizer Autor und Publizist starb am Samstag im Alter von 90 Jahren. Ein Vertreter gab die Nachricht bekannt, die Tochter von Dänikens bestätigte den Tod gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Foto stammt aus dem Jahr 1984. Bild: KEYSTONE Der von Erich von Däniken mitgestaltete Mystery Park in Interlaken zog ab 2003 rund eine Million Besucher an. Das Foto wurde am 23. Mai 2003 in Interlaken im Orient Pavillon aufgenommen. Bild: KEYSTONE 2006 wurde der Mystery Park aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten geschlossen. 2005 hatte von Däniken zur Beschaffung neuer Mittel aufgerufen. Bild: KEYSTONE

Keystone-SDA Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Schweizer Autor Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren im Spital von Interlaken verstorben, wie seine Tochter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Mit seinem Bestseller «Erinnerungen an die Zukunft» wurde von Däniken weltweit bekannt und prägte die Diskussion über ausserirdisches Leben mit – seine Thesen blieben umstritten.

Der gebürtige Aargauer veröffentlichte zahlreiche Bücher, Filme und Serien und baute sich über Jahrzehnte ein internationales Publikum auf. Mehr anzeigen

Der Schweizer Buchautor Erich von Däniken ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie mehrere Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone/SDA schreiben.

Erich von Däniken wurde 90 Jahre alt.

Die Todesmeldung auf der Seite von Erich von Däniken. daniken.com

Cornelia von Däniken sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben. Die Nachricht vom Tod des weltbekannten Schweizer Autors und Publizisten findet sich auch auf Webseiten, welche Erich von Däniken gewidmet sind.

Seine Bücher waren umstritten

Als umstrittener Götterforscher machte sich Erich von Däniken weltweit einen Namen. Seine Bücher verkauften sich millionenfach. Erich von Däniken erblickte am 14. April 1935 im aargauischen Zofingen das Licht der Welt und wuchs in einer streng katholischen Familie in Schaffhausen auf.

Als Schüler in einem Jesuiten-Internat in Freiburg lernte er alte Sprachen. Vieles, was er im Latein- und Griechisch-Unterricht bei Übersetzungen aus dem Alten Testament las, stellte er infrage.

Mit «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 löst von Däniken einen Science-Fiction-Boom aus und erobert die Bestsellerlisten. Mit seinen Deutungen alter Überlieferungen feiert der damalige Hotelier als Hobbyforscher einen Welterfolg. Die «New York Times» schreibt gar vom Ausbruch der «Dänikenitis».

Dem Erstling folgten zahlreiche weitere Bücher, Dokumentarfilme und Fernsehserien. Aus dem Hobbyforscher von Däniken wurde ein Unternehmer, später gründete er eine Stiftung.

Manager beschrieb ihn als charismatisch und begeisternd

Von Dänikens Manager Ramon Zürcher beschrieb ihn als charismatisch, begeisterungsfähig und stets neugierig – Eigenschaften, die ihn durchs Leben trugen.

Und ein grosszügiger Gastgeber, alle seien sie zu Besuch gewesen bei ihm: Astronauten, Kosmonauten, Wissenschaftler.

Er habe etwa eine Freundschaft zu Professor Harry Ruppe gepflegt, einem langjährigen Mitarbeiter von Wernher von Braun. Von Braun war der berühmte Raketenbauer von Nazi-Deutschland, der später in die USA übersiedelte und lange für die Nasa arbeitete.

Ohne Glück beim Mystery Park in Interlaken

Mit seiner Mischung aus Pseudowissenschaft und Unterhaltung erreicht von Däniken ein Millionenpublikum. Er wird belächelt und verehrt. Der «Spiegel» schreibt 1973 vom «Däniken-Schwindel», von Wahn und Geschäft, aber auch von einem «Welt-Phänomen».

So oder so: Von Däniken traf den Nerv der Zeit, irgendwo zwischen Verschwörungstheorie und anerkannter Wissenschaft.

1995 zog von Däniken mit seiner Frau nach Beatenberg im Berner Oberland. In Unterseen bei Interlaken BE bezog er ein Büro, das zum Archiv wurde – mit Tausenden von Büchern, Reliquien und Unterlagen. Alles Beweise für seine Theorien.

Sein Themenpark in Interlaken jedoch musste im November 2006 nach zweieinhalb Jahren wegen finanzieller Probleme wieder schliessen. Beim Mystery Park blieb der sonst so erfolgsverwöhnte von Däniken glücklos.

Keine Ufo-Sichtung

2009 begann von Däniken, sich als fleissiger Twitterer (heute X) zu betätigen. Er unterhielt auch dort ein grosses Publikum. Mal pointiert, mal unter der Gürtellinie, oft belanglos, gerne zum Klimawandel.

Von Däniken vertrat die Theorie, dass Ausserirdische in der Frühzeit die Erde besucht und die menschliche Zivilisation beeinflusst hätten – selbst gesehen hat er jedoch nie eines.

