Sie sind Stars auf TikTok, Instagram und Co. – doch auf einer einsamen Karibikinsel zählen Likes nicht: In «7 vs. Wild Schweiz» kämpfen sieben Schweizer Influencer wie Gabirano oder Tamy Glauser zwei Wochen lang ums Überleben – ohne Feuer, ohne Wasser, ohne Kamerateam.

Mit dabei sind unter anderem Kris Grippo, Tamy Glauser und Gabirano sowie Survival-Experte Gion Saluz, der den Teilnehmenden mit Tipps zur Seite steht.

Das Format basiert auf dem erfolgreichen deutschen Original und startet am 25. Januar 2026 mit 16 Folgen auf dem Sender 3+. Mehr anzeigen

Stell dir vor, du wirst auf einer einsamen Karibikinsel ausgesetzt – und musst 14 Tage überleben. Ohne Trinkwasser, ohne Nahrung, ohne Feuerzeug. Regen, brütende Hitze und wilde Tiere wie Spinnen oder Krebse machen die Natur zur grössten Herausforderung. Ausgerüstet nur mit dem Nötigsten. Deine Mission? Einfach nur Überleben.

Klingt abenteuerlich – ist es auch. Dieser Challenge stellen sich sieben Influencer aus der Schweiz im TV-Abenteuer «7 vs. Wild Schweiz». Willst du sehen, wie sich Flavio Leu, Gabirano, Tamara Cantieni, Kris Grippo, Tamy Glauser und Taulant «T-Ronimo» in der karibischen Wildnis schlagen?

Mit dabei bei ««7 vs. Wild Schweiz»» ist auch Survival-Trainer Gion Saluz. Er gibt den Gestrandeten wichtige Tipps zum Überleben.

Dann kannst du ab Sonntag, 25. Januar 2026, um 20.15 Uhr auf 3+ in 16 Folgen mitfiebern.

«7 vs. Wild Schweiz»: Das Konzept

Sieben Teilnehmer werden per Helikopter auf einer einsamen Karibikinsel abgesetzt – und müssen sich dort zwei Wochen lang durchschlagen. Ohne Feuerzeug, ohne Trinkwasser und mit kaum Nahrung kämpfen sie gegen Hunger, Durst und extreme Wetterbedingungen. Spinnen, Krebse, Schlafmangel sowie Wind, Regen und Hitze treiben sie körperlich wie mental an ihre Grenzen.

Schon früh drohen erste Ausstiege: Konflikte entstehen, einige fühlen sich ausgeschlossen, andere ziehen sich zurück. Wer verliert die Kontrolle? Wer wächst über sich hinaus? Und wer hält bis zum Schluss durch?

Alles ist 100 Prozent echt: Die Teilnehmer*innen filmen sich selbst, ungefilterte Reaktionen sind garantiert. Wer mit der Extremsituation am besten klarkommt, zeigt sich ab Sonntag.

«7 vs. Wild»: Das Original

«7 vs. Wild» ist eine deutsche Survival-Reality-Show, die 2021 von YouTuber Fritz Meinecke gegründet wurde. Sieben Teilnehmende – später auch Duos – werden mit minimaler Ausrüstung isoliert in der Wildnis ausgesetzt und müssen bis zu 14 Tage überleben. Das Originalformat setzt auf Selbstfilmen, echte Isolation und den direkten Kampf gegen die Natur ohne Kamerateams.

Gedreht wurde bisher unter anderem in Schweden, Panama, Kanada und Neuseeland.

Das sind die Teilnehmer des Schweizer Formats

Kris Grippo (23) Social Media-Star

Mit 9,2 Millionen Followern auf TikTok, 2,6 Millionen auf Instagram und 317'009 auf YouTube ist Kris einer der erfolgreichsten Content-Creator und Influencer der Schweiz. Er war bereits Teil der deutschen «7 vs. Wild»-Staffel im Amazonas – und weiss, was ihn erwartet.

Tamy Glauser (41) Model

International bekannt, selbstbewusst, authentisch: Model und Influencerin Tamy Glauser ist eine starke Stimme für Vielfalt und Individualität.

Taulant «T-Ronimo» (31) Content Creator und Comedian

«T-Ronimo» ist erfolgreich auf allen Plattformen, bekannt für aufwändige Sketches und pointierten Humor.

Gabirano (27) Content Creator und Comedian

Mit Humor und Alltagsgeschichten begeistert Gabirano ein junges Publikum. Er ist einer der erfolgreichsten Comedy-Influencer der Schweiz mit Hunderttausenden von Views.

Tamara Cantieni (51) Comedian und Moderatorin

Tamara ist scharfzüngig, selbstironisch und bekannt für ihre satirische Auseinandersetzung mit der Influencer-Welt.

Flavio Leu (27) Schauspieler und Comedian

Flavio ist beliebt für seine humorvollen Alltagsbeobachtungen auf Social Media.

Gion Saluz (47) Survival-Trainer

Gion Saluz ist Survivaltrainer und Gründer von «Swiss Survival Training». Er ist erfahrener Experte, Ruhepol und natürlicher Leader der Gruppe.

Dann läuft es im TV

«7 vs. Wild» läuft ab dem 25. Januar 2026 in 16 Folgen, jeweils sonntags und dienstags um 20.15 Uhr auf 3+. Zum Auftakt wird eine Doppelfolge ausgestrahlt.

