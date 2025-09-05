  1. Privatkunden
blue News in Paris Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Von Nicole Agostini und Marjorie Kublun

5.9.2025

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

blue News in Paris: Schweizerin glaubt das Zeug zur Topdesignerin zu haben

Wenn eine aufstrebende Schweizer Designerin zur Paris Haute Couture Week reist, um ihre Marke Pardessus19 zu präsentieren, darf blue News diesen Startschuss natürlich nicht verpassen.

26.08.2025

Wenn eine aufstrebende Schweizer Designerin zur Paris Haute Couture Week reist, um ihre Marke Pardessus19 zu präsentieren, darf blue News diesen Startschuss natürlich nicht verpassen.

,

Von Nicole Agostini und Marjorie Kublun

05.09.2025, 18:10

05.09.2025, 19:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Schweizer Designerin in Paris: blue News hat Céline Surdez nach Paris begleitet, wo sie ihre erste grosse Präsentation zeigte – nachdem blue News sie zuvor in Neuenburg getroffen hatte.
  • Céline Surdez präsentierte ihre Marke Pardessus19 zum ersten Mal an der Paris Haute Couture Week, in einem Underground‑Setting mit minimalistischem Flair.
  • Es handelt sich um einzigartige und vielseitige Stücke in One Size.
  • Die wendbare Kollektion überrascht: Einige Modelle offenbaren im Inneren farbenfrohe Kunstwerke, geschaffen von Schweizer Künstlern – so lässt sich der Look mit einem Handgriff komplett verändern.
Mehr anzeigen

In einer undergroundigen, minimalistischen Atmosphäre – im Lucid Interval, diesem halbgeheimen Hotspot der Pariser Kreativszene – treffen rohe Betonwände auf Models, die im Scheinwerferlicht strahlen. Das Ergebnis: eine Show im Stil von minimal chic und Avantgarde. Multikulturelle Models tragen den perfekten Wet Look mit nach hinten gegelten Haaren, dazu Schmuckstücke und Accessoires für eine futuristisch-chice Note – und so bekommt die Kollektion von Pardessus19, zum ersten Mal in Paris gezeigt, ihren ganz eigenen Glow.

Wie der Name Pardessus19 schon andeutet, entwirft Céline Surdez Mäntel und Jacken, in denen man sich «gut geschützt fühlt, wenn man hinausgeht», so die Designerin. Statement-Pieces, oft aus butterweichem Lammleder, so fein, dass es fast wie Seide wirkt. Aber die Designerin wagt auch andere Materialien, zum Beispiel Brokat mit floralen Prints für eines der Keypieces der Kollektion.

Diese «Pardessus» im Kimono-Schnitt passen zu jedem Look und jeder Figur. Sie sind One Size, lassen sich aber nach Lust und Laune stylen: Taille betonen im New-Look-Style, Hüfte oder Rücken durch Falten oder Raffungen in Szene setzen, den Gürtel kreativ binden – Céline Surdez, die aus Neuchâtel stammt, zeigt blue News im Video oben, wie vielseitig ihr Teil sein kann.

Aussen schlicht, innen Kunstwerke

Unbedingt erwähnenswert ist auch die reversible Lederkollektion: aussen schlicht, innen ein Feuerwerk aus Farben – mit Werken von Schweizer Künstler*innen, die Céline ins Boot geholt hat. Je nach Stimmung trägt man also die zurückhaltende oder die expressive Seite, einfach durch ein Wenden der Jacke.

Und was trägt man darunter? Die Designerin vergisst den «Pardessous», also das «Darunter» nicht. Sie selbst trug beim Event einen sichtbaren Body – und verwandelte ihr Outfit sofort in einen sinnlichen, mutigen Abendlook.

Man munkelt, eine Pardessous‑Linie, also eine Dessous-Kollektion könnte als Nächstes kommen…

blue News hat Céline Surdez in Neuchâtel besucht und sie anschliessend an der Paris Haute Couture Week begleitet – zu sehen im Video oben.

