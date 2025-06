«The Blackouts»: Nach Sensationsauftritt – St. Galler Künstlergruppe will Grossbritannien erobern Nach dem Auftritt der LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG wollte der Applaus in der TV-Show «Britain's Got Talent» nicht mehr aufhören. Bereits sehen die Buchmacher die Gruppe als Sieger. blue News war bei den Proben dabei. 03.04.2025

Fürs oberste Treppchen auf dem «Britain’s Got Talent»-Podest reichte es leider nicht ganz. Aber mit ihrem zweiten Platz im Final der populärsten TV-Talentshow Europas hat die Schweizer LED-Tanz-Truppe «The Blackouts» ihre eigenen Erwartungen meilenweit übertroffen und darf nun auf weltweite Aufmerksamkeit zählen.

Hanspeter «Düsi» Künzler Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walenstädter Tanzgruppe «The Blackouts» hat im Finale von «Britain's Got Talent» den zweiten Platz erreicht.

Die Enttäuschung über den verpassten ersten Platz währt nicht lange, schliesslich haben die LED-Künstler ihre eigenen Erwartungen meilenweit übertroffen.

Die Performance bei der weltberühmten TV-Talentshow hat den Schweizern weltweite Aufmerksamkeit eingebracht. Mehr anzeigen

Es ist der Morgen vom Tag danach. Mit einer absolut perfekten Licht- und Tanz-Show haben «The Blackouts» Publikum und Jury im Londoner Hammersmith Apollo in einen Begeisterungssturm versetzt.

Über den mit immerhin einer Viertelmillion Pfund belohnten Sieg in diesem Wettbewerb entscheiden aber weder das Publikum im Saal noch gar die Jury, sondern die mit einem Handy bewaffneten Zuschauer*innen daheim auf dem Sofa.

Und diese stimmen für den Magier, der es irgendwie geschafft hat, einen waschechten Heiratsantrag in seine Show einzubauen. Rang zwei also für die genialischen LED-Performe vom Walensee.

Wir haben uns am Sonntagmorgen für 11:30 Uhr vor den Pforten des Hammersmith Odeon zum Morning-After-Interview verabredet. Als ich am Morgen aus dem Bett steige, finde ich eine Nachricht von «Blackouts»-Mitbegründer Raphael Broder vor, abgeschickt um 4:38 Uhr. Gerade seien sie vom Feiern zurückgekehrt, er möchte vorschlagen, dass wir den Termin später neu ansetzen.

Ich erwarte eine stundenlange Verspätung. Aber siehe da: Schon um 12 Uhr wartet die Truppe am abgemachten Treffpunkt. Und dies, nachdem sie bereits ein offizielles Interview mit BGT hinter sich gebracht hat.

Kein Zweifel: Dieses Ensemble hat sich im Griff.

«Wir haben eine einmalige Reise hinter uns

Im Café in der Ecke gibt es Burger und Cola. «Nein, auf die Linie müssen wir nach dieser Show echt nicht mehr schauen», lacht Robin Bless, der hinter den Kulissen für die Social Media zuständig ist. «Ich bin ja gespannt, wie viele Kilo ich abgenommen habe während dieser Woche.»

Nein, traurig wirkt niemand unter dem Dutzend «Blackouts», die sich schliesslich um die Tische versammelt haben. «Wir haben eine einmalige Reise hinter uns», fasst der der zweite Mitbegründer und Manager Elias Schneider die Gefühle zusammen:

«Natürlich, im ersten Moment war es schon eine leichte Enttäuschung. Man stand da, hatte das Gefühl, «cool, jetzt können wir das Ding wirklich gewinnen», und dann kam doch nicht unser Name.

Aber das dauerte nicht lang. Wir sind mega stolz auf das, was wir erreicht haben. Zuerst der «Group Golden Buzzer» (Anmerkung der Redaktion: Wo die Jury einen Act mit einem Schlag auf den Buzzer ohne Umweg direkt in die nächste Runde klicken kann), dann im Halbfinal nochmal den Golden Buzzer, das hatte es in der Geschichte dieser Show noch nie gegeben. Und zum Schluss Platz 2 als «nicht-britischer» Act, es ist eine einmalige Geschichte, die wir erlebt haben.»

Keine Zeit, um nervös zu werden

Fünf Wochen zwischen Halbfinal und Final – nicht eben viel Zeit zum Konzipieren und Inszenieren eines völlig neuen Auftrittes. Zwei Wochen verstrichen davon auch noch, ehe die BGT-Organisation die Rechte für die Songs sichern konnte, die für den Auftritt vorgesehen waren. Womöglich war der Zeitdruck sogar eine gute Sache: bis knapp vor dem entscheidenden Auftritt hatte niemand Zeit, nervös zu werden.

«Es war die komplexeste Show, die wir je zusammengestellt haben», berichtet Schneider, «alles war last minute. Für die Techniker war es eine Riesenherausforderung, dass das Zusammenspiel reibungslos klappte und wir alle ruhig bleiben und den Auftritt geniessen konnten.»

Regelrecht friedlich sei auch die Stimmung unter den WettbewerbsteilnehmerInnen gewesen. «In der Lobby sass man beisammen, tauschte sich aus und schaute die Sendung live am Monitor», berichtet Broder, «Von einem Konkurrenzkampf haben wir nichts gespürt. Nun haben wir viele neue Adressen in der Agenda.»

Die heisse Nacht ging in einer Bar in Hammersmith zu Ende. Sie seien die letzten gewesen, man habe sie regelrecht hinauswerfen müssen, lacht Allegra Müller. «Es war hell, als wir schlafen gingen. Es war ein wunderschöner Abschluss.» Broder: «Bis am Schluss waren wir alle zusammen. Es zeigt, dass hier ein megacooles Team zusammengekommen ist, eines, wo jeder zu jedem steht.»

«Es ist megaschön, wieder daheim zu sein»

Bis zur nächste Show vergehen bloss ein paar Tage: Am Wochenende stehen «The Blackouts» als Headliners in Luxemburg auf einer Festivalbühne. Dazwischen müssen sie das euphorische «High» von Britain’s Got Talent irgendwie verarbeiten.

Die «Blackouts», so der Eindruck, stehen mit beiden Füssen fest auf dem Boden der Realität. Schneider: «Wenn man in Walenstadt wieder am Bahnhof steht, die Berge vor sich sieht, kein Mensch ist auf der Strasse und man hört die Kuhglocken – dann ist es wieder megaschön, daheim zu sein. Dieses Gefühl erdet. Die Natur gibt einem die Energie zurück.»

Dabei wissen alle: jetzt hat die Zukunft erst richtig begonnen. Schon während des GBT-Zyklus hagelte es Anfragen. So flog man auf Einladung eines grossen Theaters nach China, um zu prüfen, ob dieses für eine «Blackout»-Show geeignet wäre. Auch aus Grossbritannien gibt es bereits neue Zusagen. Das Ziel der Gruppe ist es, künftig unter eigener Regie abendfüllende Programme bieten zu können.

Aber aufgepasst: «Es gibt vielleicht Leute, die jetzt glauben, wir seien dermassen beschäftigt, dass man uns nicht mehr buchen könne», möchte Broder festgehalten wissen: «Aber das stimmt nicht! Wir lieben es, in der Schweiz aufzutreten. Man kann uns immer buchen! Wir freuen uns riesig auf jeden Auftritt!»

Mehr Videos aus dem Ressort