«Britain's Got Talent»: Schweizer LED-Künstler ziehen direkt ins Halbfinal ein LED-Show, Tanz und der direkte Halbfinal-Einzug: Die Schweizer LED-Künstler The Blackouts sorgen mit ihrem Auftritt in der TV-Show «Britain's Got Talent» für Begeisterungsstürme bei Jury und Publikum. 10.03.2025

LED-Show, Tanz und der direkte Halbfinal-Einzug: Die LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG sorgen mit ihrem Auftritt in der TV-Show «Britain's Got Talent» für Begeisterungsstürme bei Jury und Publikum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die LED-Künstler*innen The Blackouts aus Walenstadt SG begeistern in der TV-Show «Britain's Got Talent».

Die Lichtshow kommt bei den vier Juror*innen dermassen gut an, dass alle gemeinsamen den Golden Buzzer drücken.

Damit ermöglicht die Jury um Simon Cowell den Schweizer Lichtkünstler*innen den direkten Einzug ins Halbfinal. Mehr anzeigen

Der Auftritt der Schweizer LED-Künstler*innen The Blackoutsin der TV-Show «Britain's Got Talent» begeistert Jury und Publikum gleichermassen.

Auch die britischen Medien loben die Lichtshow in den allerhöchsten Tönen. Die «Daily Mail» glaubt sogar, dass The Blackouts gute Chancen auf den Sieg haben.

Golden Buzzer sichert direkten Halbfinal-Einzug

So weit ist es aber noch nicht: Mit ihrer spektakulären Lichtshow, die Technik, Tanz und visuelles Storytelling vereint, erfreuen die Lichtkünstler*innen aus Walenstadt SG aber derart, dass alle vier Juror*innen gemeinsamen den Golden Buzzer drückten.

Damit sicherte die Jury um Simon Cowell The Blackouts den direkten Halbfinal-Einzug.

«Das war ein unglaubliches Gefühl», sagt Elias Schneider, einer der Gründer der Künstlergruppe, im «Blick». Und weiter: «Der riesige Applaus, die Standing Ovations der Zuschauer und der Jury beeindruckten uns und machen uns sehr glücklich.»

Derweil schwärmt Chef-Juror Simon Cowell in einem Instagram-Video, er habe eine solche Reaktion des Publikums bisher noch nicht erlebt.

The Blackouts bereiten komplett neue Show vor

Letztes Jahr hatten es die Schweizer Lichtkünstler*innen mit ihrer Show bereits ins Final von «Das Supertalent» in Deutschland geschafft.

In welchem Halbfinale von «Britain's Got Talent» The Blackouts dabei sein werden, ist aktuell noch offen. «Entweder Ende April oder im Mai», sagt Elias Schneider im «Blick».

Die Vorbereitungen für den Auftritt würden jedoch bereits auf Hochtouren laufen, denn The Blackouts wollen im Halbfinal eine komplett neue Show präsentieren.

Mehr Videos aus dem Ressort