  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hast du ihn erkannt? Schweizer Schauspiel-Star spielt Leiche im «Tatort»

Carlotta Henggeler

10.11.2025

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?
«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Johanna Stern (Lisa Bitter) befragen im «Tatort: Mike & Nisha» die Nachbarschaft eines verschwundenen Ehepaares.

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Johanna Stern (Lisa Bitter) befragen im «Tatort: Mike & Nisha» die Nachbarschaft eines verschwundenen Ehepaares.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt und wollen heiraten.

Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt und wollen heiraten.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Mike (Jeremias Meyer, Zweiter von links) erzählt seinen Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann, rechts), dass er seine neue Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten will.

Mike (Jeremias Meyer, Zweiter von links) erzählt seinen Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann, rechts), dass er seine neue Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten will.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nachbarn, direkt aus der Hölle: Gerlinde Wagner (Anna Stieblich, rechts), die ihre Mutter pflegt und schon mal Alkohol zur Unterstützung anwendet, und ihr Eigenbrötler-Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) verstehen sich nicht allzu gut.

Nachbarn, direkt aus der Hölle: Gerlinde Wagner (Anna Stieblich, rechts), die ihre Mutter pflegt und schon mal Alkohol zur Unterstützung anwendet, und ihr Eigenbrötler-Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) verstehen sich nicht allzu gut.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nisha (Amina Merai) hat persische Wurzeln. Ihre Mutter ist vor kurzem an Krebs gestorben, der Vater gilt als unbekannt.

Nisha (Amina Merai) hat persische Wurzeln. Ihre Mutter ist vor kurzem an Krebs gestorben, der Vater gilt als unbekannt.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Neben den etablierten Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Stern (Lisa Bitter, zweite von links) ermitteln in Ludwigshafen mittlerweile auch die jungen Kräfte Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox).

Neben den etablierten Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Stern (Lisa Bitter, zweite von links) ermitteln in Ludwigshafen mittlerweile auch die jungen Kräfte Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox).

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) gilt als schwieriger Zeitgenosse.

Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) gilt als schwieriger Zeitgenosse.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Wird das Mörder-Pärchen gefasst, oder lässt sie das Drehbuch davonkommen?

Wird das Mörder-Pärchen gefasst, oder lässt sie das Drehbuch davonkommen?

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?
«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Johanna Stern (Lisa Bitter) befragen im «Tatort: Mike & Nisha» die Nachbarschaft eines verschwundenen Ehepaares.

Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, links) und Johanna Stern (Lisa Bitter) befragen im «Tatort: Mike & Nisha» die Nachbarschaft eines verschwundenen Ehepaares.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt und wollen heiraten.

Die Mittzwanziger Mike (Jeremias Meyer) und Nisha (Amina Merai) sind schwer verliebt und wollen heiraten.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Mike (Jeremias Meyer, Zweiter von links) erzählt seinen Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann, rechts), dass er seine neue Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten will.

Mike (Jeremias Meyer, Zweiter von links) erzählt seinen Eltern (Bruno Cathomas und Judith Hofmann, rechts), dass er seine neue Freundin Nisha (Amina Merai) heiraten will.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nachbarn, direkt aus der Hölle: Gerlinde Wagner (Anna Stieblich, rechts), die ihre Mutter pflegt und schon mal Alkohol zur Unterstützung anwendet, und ihr Eigenbrötler-Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) verstehen sich nicht allzu gut.

Nachbarn, direkt aus der Hölle: Gerlinde Wagner (Anna Stieblich, rechts), die ihre Mutter pflegt und schon mal Alkohol zur Unterstützung anwendet, und ihr Eigenbrötler-Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) verstehen sich nicht allzu gut.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nisha (Amina Merai) hat persische Wurzeln. Ihre Mutter ist vor kurzem an Krebs gestorben, der Vater gilt als unbekannt.

Nisha (Amina Merai) hat persische Wurzeln. Ihre Mutter ist vor kurzem an Krebs gestorben, der Vater gilt als unbekannt.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Neben den etablierten Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Stern (Lisa Bitter, zweite von links) ermitteln in Ludwigshafen mittlerweile auch die jungen Kräfte Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox).

Neben den etablierten Ermittlerinnen Odenthal (Ulrike Folkerts, rechts) und Stern (Lisa Bitter, zweite von links) ermitteln in Ludwigshafen mittlerweile auch die jungen Kräfte Nico Langenkamp (Johannes Scheidweiler) und Mara Hermann (Davina Chanel Fox).

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) gilt als schwieriger Zeitgenosse.

Nachbar Erwin Ramthor (Wolf Bachofner) gilt als schwieriger Zeitgenosse.

Bild: SWR/Benoît Linder

«Tatort» im Check: Wie häufig ermorden Kinder ihre Eltern?. Wird das Mörder-Pärchen gefasst, oder lässt sie das Drehbuch davonkommen?

Wird das Mörder-Pärchen gefasst, oder lässt sie das Drehbuch davonkommen?

Bild: SWR/Benoît Linder

Krimi-Fans erkannten ihn sofort: Bruno Cathomas, der Bündner Schauspieler und einstige Leiter der hessischen Mordkommission im «Tatort», spielt im Ludwigshafener Fall den bitterbösen Vater Gustav, der von seinem Sohn ermordet wird. 

Carlotta Henggeler

10.11.2025, 13:01

10.11.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schauspieler Bruno Cathomas kehrt im Ludwigshafener «Tatort: Mike & Nisha» in einer kurzen, aber intensiven Rolle als ermordeter Vater Gustav zurück.
  • Cathomas, einst selbst «Tatort»-Ermittler in Frankfurt, feiert damit ein ungewöhnliches Comeback als Leiche in einem psychologisch aufgeladenen Familiendrama.
  • Cathomas über die Rolle als Leiche: «Als Leiche herumzuliegen, war auch viel schwerer, als ich dachte.»
Mehr anzeigen

Sein Auftritt im Ludwigshafener «Tatort: Mike & Nisha» war ein denkwürdig kurzer – aber intensiver.

Der Laaxer Schauspieler Bruno Cathomas spielt den jähzornigen Familienvater Gustav, der seinen Sohn ständig kritisiert – und ausrastet, als er erfährt, dass dieser heiraten und Vater werden soll.

Mike und Nisha wiederum verlieren die Nerven – und ermorden Vater Gustav und Mutter Emilia Schaub (Judith Hofmann) kurzerhand kaltblütig. 

Cathomas als Polizeichef Fosco Cariddi mit Ermittlerin Margarita Broich im Frankfurter «Tatort: Unter Kriegern» aus dem Jahr 2018.
Cathomas als Polizeichef Fosco Cariddi mit Ermittlerin Margarita Broich im Frankfurter «Tatort: Unter Kriegern» aus dem Jahr 2018.
HR/Bettina Müller

Eingefleischte «Tatort»-Fans haben den cholerischen Familienvater Gustav gleich erkannt, er ist im Sonntagsabend-Krimi-Universum kein Unbekannter: Gustav alias Bruno Cathomas war einst selbst Chef-Ermittler.

Er war im Frankfurter «Tatort» jahrelang der Boss von Margarita Broich und Wolfram Koch. Cathomas spielte von 2017 bis 2019 Fosco Cariddi, der Chef der Mordkommission und damit den hessischen Chefermittler.

Und jetzt feiert Bruno Cathomas ein kurzes TV-Comeback im «Tatort» – als Leiche. Denn bald wird klar, warum Gustav auf die Hochzeits- und Baby-News so verstört reagierte: Er ist auch der Vater von Mikes Verlobter Nisha – sein Sohn ist also gleichzeitig Nishas Halbbruder.

Eine verworrene Situation, die im Nu eskaliert und einen scheinbar harmlosen Sohn zum eiskalten Mörder werden lässt. Ein brutaler Psycho-Mord, der die Ermittlerinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Kollegin Stern (Lisa Bitter) fordert. 

Bruno Cathomas über seine Rolle im «Tatort»: «Ein richtiges Psycho-Kammerspiel, toll!»

«Dieses Familienessen war ja ein richtiges Psycho-Kammerspiel, das war eine richtige Herausforderung. Sowas ist für Schauspieler immer toll», so der Ex-«Tatort»-Star gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Es war ein kurzer, prägnanter Auftritt, aber eine Rolle, an der Cathomas gefallen gefunden hat: «Die Leiche zu spielen, machte mir in diesem Fall sogar mehr Spass als jeder Kommissar», sagt er begeistert und doppelt nach: «denn es war nicht nur die Leiche, sondern auch vorher die Rolle dieses fiesen Vaters. Das war eine schöne Aufgabe.»

Eine Leiche zu spielen, sei alles andere als einfach, sogar für einen erfahrenen Schauspieler wie Cathomas: «Als Leiche herumzuliegen, war auch viel schwerer, als ich dachte. Ich durfte ja nicht atmen und mich nicht bewegen – und das minutenlang. Eine ganz spezielle Konzentrationsübung – vor allem für so einen aktiven Menschen wie mich», erklärte er.

Im «Tatort» übernimmt zudem eine weitere bekannte Schweizer Schauspielerin eine zentrale Rolle: Judith Hofmann («Rosie», «Der Unschuldige») verkörpert an der Seite von Cathomas die Mutter Emilia Schaub.

Bruno Cathomas, in Deutschland eine grosse Nummer

Der Bündner Bruno Cathomas, 1965 in Laax geboren, zählt zu den profiliertesten Schweizer Schauspielern. Nach seiner Ausbildung an der Schauspielakademie Zürich spielte er an renommierten Bühnen wie der Berliner Volksbühne, dem Theater Basel, dem Thalia Theater Hamburg und dem Schauspiel Köln.

Neben zahlreichen Theaterrollen war er auch in Filmen wie «Viehjud Levi» und «Chicken Mexicaine» zu sehen – für Letzteren erhielt er den Schweizer Filmpreis. 2024 wechselte Cathomas ans Burgtheater Wien. Jetzt feiert er ein Krimi-Comeback als «Tatort»-Leiche. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Zürcher «Tatort» Kommissarin über gefährlichen Einsatz: «Das war ziemlich schwierig»

Seit fünf Jahren ermitteln Grandjean und Ott im Zürcher «Tatort». Im Interview sprechen Anna Pieri Zuercher und Carol Schule über gefährliche Drehs, enge Freundschaft und den Umgang mit Kritik.

12.09.2025

Meistgelesen

Darum rechnet deine Krankenkasse deinen BMI aus
Britschgi brilliert gegen Milan ++ Vargas und Embolo Matchwinner ++ Rieder trifft gegen Ex-Klub
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kann das Gefängnis wieder verlassen
Sarah Wagenknecht zieht sich als BSW-Chefin zurück

Mehr zum Thema

«Tatort» im Check. Wie oft kommt es vor, dass Kinder ihre Eltern töten?

«Tatort» im CheckWie oft kommt es vor, dass Kinder ihre Eltern töten?

«Tatort» im Check. Wie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?

«Tatort» im CheckWie viel kostet ein Heimkind den Staat tatsächlich?

Mehr aus dem Ressort

«Late Night Switzerland». Boris Becker bei SRF: «Den Teufel in mir habe ich im Gefängnis gelassen»

«Late Night Switzerland»Boris Becker bei SRF: «Den Teufel in mir habe ich im Gefängnis gelassen»

«Posthume Ehrenbeleidigung». Familiendrama um Niki Laudas Erbe – Vorwürfe gegen Witwe

«Posthume Ehrenbeleidigung»Familiendrama um Niki Laudas Erbe – Vorwürfe gegen Witwe

Verena Altenberger in «Sturm kommt auf». «Im Dorf hat Faschismus noch einmal eine andere Grausamkeit»

Verena Altenberger in «Sturm kommt auf»«Im Dorf hat Faschismus noch einmal eine andere Grausamkeit»